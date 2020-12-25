В Улан-Удэ задержан мошенник, купивший товар по липовому электронному чеку

Им он расплатился за новогодние подарки близким на 60 тысяч рублей



В Улан-Удэ в полицию Железнодорожного района с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний продавец одного из киосков. Молодой человек рассказал о том, что три дня назад двое неизвестных зашли в торговую точку реализующую сотовые телефоны и аксессуары к ним. Присмотрев товар, один из них решил купить три смартфона и три пары беспроводных наушников. Кроме того, продавец предложил им свой подержанный сотовый телефон. Ущерб составил около 60 тысяч рублей.



Оплату покупатель решил совершить посредством «мобильного банка» и показал продавцу электронную квитанцию о переводе денег. Молодой человек отдал товар, не убедившись в поступлении оплаты на счет. Через несколько дней он увидел объявление о продаже своего гаджета на одном из сайтов с указанием телефона продавца и обратился в полицию.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан. Им оказался 36-летний житель пригородного СНТ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Отметим, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой. Похищенное изъято сотрудниками полиции. Как задержанный пояснил следователю, таким образом он хотел сделать подарки близким на Новый год.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Полиция призывает торговых работников быть более бдительными при расчете покупателей. В случае оплаты покупки посредством онлайн-банкинга необходимо удостовериться, что на ваш номер пришли сообщения об оплате товара.



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