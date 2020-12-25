Более трети россиян собираются привиться от коронавируса

Однако в ковид-диссидентах остаются свыше половины жителей страны
Прививку вакциной от коронавируса собираются сделать 38% россиян, чаще в возрасте от 45 до 59 лет (44%) и 60+ лет - представители самой уязвимой для вируса группы (49%). Не желают делать прививку 52%, выше эта доля среди молодых россиян 25-34 лет (70%), сообщает результаты своего опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Если бы для вакцинации были предложены на выбор российская или иностранная вакцина, 84% среди тех, кто собирается сделать или уже сделал прививку, отдали бы предпочтение отечественной, а 7% - иностранной (чаще россияне в возрасте 18-24 лет - 23%). Затруднились ответить 9% опрошенных.
Среди тех, кто планирует пройти вакцинацию, 29% рассчитывают сделать прививку в этом году, еще 13% в январе, 12% в феврале и 9% в марте, то есть как можно скорее.
Те, кто не собирается вакцинироваться, руководствуются в первую очередь тем, что вакцина плохо изучена, слишком быстро изобретена, и нужно посмотреть, как она будет работать (23%). О недоверии и страхе перед вакцинацией говорят 16%. Также 13% мотивируют свой отказ наличием противопоказаний.
При этом, россияне хорошо знают о начале масштабной вакцинации от коронавируса вакциной российского производства - в той или иной степени об этом слышали 97%, причем более половины сообщили о высокой степени информированности (58%). Лучше осведомлены о начале вакцинации жители столиц (68%) и городов с населением 500-950 тысяч жителей (65%), а также россияне в возрасте 45+ лет (66-67%).
Фото: pixabay.com
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