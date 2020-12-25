В Улан-Удэ пресечена работа подпольной сети игровых клубов

Изъяты 190 системных блоков, 191 монитор и 4,5 тонны нефрита





В Улан-Удэ сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД совместно с сотрудниками Следственного управления СКР по Бурятии при силовой поддержке ОМОН пресечена незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр.

В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.











Игорные заведения работали круглосуточно, в закрытом режиме: снаружи были установлены камеры видеонаблюдения, допуск в заведение имел строго ограниченный круг лиц. В жилых и нежилых помещениях изъято 190 системных блоков, 191 монитор. Кроме того, изъято 4,5 тонны нефрита, сообщили в пресс-службе МВД.Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Бурятии расследуется уголовное дело по статье 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр), сообщает пресс-служба управления. По факту изъятия нефрита материал будет выделен в отдельное производство.По данным следствия, в 2020 году в Улан-Удэ несколько местных жителей решили заняться преступной деятельностью по организации и проведению азартных игр. Они подыскали нежилые помещения, расположенные, преимущественно, в центре города: по улицам Смолина, Гагарина, Кирова, на проспекте 50-летия Октября и на площади Революции. Там они установили персональные компьютеры, подключенные к интернету, после чего набрали персонал и стали незаконно проводить азартные игры, извлекая денежную прибыль за счет клиентов-игроков.Фото и видео: МВД по Бурятии, Следственное управление СКР по Бурятии