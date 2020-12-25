В Улан-Удэ задержана воровка форели

Подозреваемая похищала рыбный деликатес из магазинов самообслуживания







В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в кражах рыбы из магазинов самообслуживания. Ею оказалась 36-летняя горожанка, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Установлено, что 9 декабря дама похитила 24 вакуумных упаковки слабосоленой форели из торговой точки на улице Кабанской. Находясь в холодильной комнате, она со стеллажа взяла пакетики с рыбой и разложила по карманам одежды. После чего, не заплатив, вышла из помещения.



Аналогичным образом женщина совершила кражу форели из магазина той же сети на улице Ботанической спустя 10 дней. Однако на этот раз она запаслась рюкзаком, в котором вынесла 12 упаковок с рыбой.



Злоумышленница не учла одного: противоправные действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Общий ущерб составил более восьми тысяч рублей. О совершенных кражах полицейским стало известно после поступления заявлений от сотрудников торговых точек, которые в процессе инвентаризации не досчитались товара.



Возбуждены уголовные дела. Отметим, задержанная ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. Кстати, рыбу она просто кушала.



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