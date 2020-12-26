Житель Бурятии засудил «управляшку» за снег на крыше

Он взыскал с коммунальщиков почти 150 тысяч рублей



Иск в адрес ООО «Управляющая компания «Пионер» подал житель республики, который оказался жертвой падения снега с крыши. Как следует из его пояснений в суде, в марте этого года с крыши здания «произошел сход снега, в результате чего причинены механические повреждения его автомобилю «Toyota Allion». Согласно заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца (с учетом округления) составила без учета износа 134 200 руб., с учетом износа (с учетом округления) - 51 300 руб.



Суд исследовал все доказательства и пришел к выводу, что «управляшка» обязана возместить ущерб в размере 134 000 рублей, расходы на оплату экспертизы в размере 5000 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 7000 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 3880 рублей, всего взыскать – 149 880 рублей.



Однако, управляющая компания с таким вердиктом не согласилась и пошла обжаловать решение в Верховный суд Бурятии. Представитель коммунальщиков упирал на то, что возмещать ущерб нужно с учетом износа запчастей автомобиля, «поскольку возмещение ущерба без учета износа приведет к необоснованному обогащению истца».



Но и «верхушка» встала на сторону пострадавшего жителя, оставив решение суда первой инстанции без изменения.



Фото: «Номер один»

