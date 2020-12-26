В Бурятии количество случаев заражения COVID-19 близится к 25 000

Больше половины инфицированных приходится на Улан-Удэ



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 26.12.2020 зарегистрировано 24 955 (+198) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.



54% (13 475) случаев инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Из 198 новых случаев COVID-19: 147 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4228 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 176 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 22090 (+262) человек. Дополнительно снято с наблюдения 462 пациента.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1425 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1072. В отделениях реанимации находится 86 пациентов (из них старше 65 лет – 55), на ИВЛ 58 пациентов (из них старше 65 – 36), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 43.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2528 коек, занято – 1425, свободно – 1103 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,4%.

Амбулаторное лечение проходят 873 пациента с COVID-19, наблюдается 4372 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 567 (+5) человек.



В лабораториях 5 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 2670 человек, с нарастающим итогом – 713 812 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 291 обращение по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 99 952 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



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