На каток в сердце Улан-Удэ не пустят больше 20 человек одновременно

Ограничения для посетителей ледового городка на площади Советов объясняются пандемией



В пятницу 25 декабря открылся каток с арендой коньков в ледовом городке на площади Советов. Аренда коньков работает в выходные дни с 10 утра до 9 вечера, в будние дни с 11 утра до 9 вечера. 1 час стоит 150 рублей. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм количество одновременно катающихся ограничено до 20 человек. Каток очищается от снега один раз в день уборщиками комбината по благоустройству.



Для удобства родителей и зрителей построена и открыта удобная смотровая площадка. Также работают 6 торговых павильонов, в которых есть продажа напитков и выпечки, и где чай зеленый с молоком стоит 30 руб., чай черный с сахаром 25 руб. Также в других павильонах можно купить попкорн, сахарную вату, сувениры ручной работы, подарки и ледянки.



На катушках (горках) дежурят волонтеры и дружинники, которые регулируют спуск и обеспечивают безопасность детей от столкновения и ударов друг об друга в конце спуска.



Территорию городка регулярно патрулируют наряды полиции, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Фото: администрация Улан-Удэ

