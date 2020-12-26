В Бурятии проявившего героизм юношу наградили медалью

Данила Закиров спас женщину и ребенка из горящего дома



В правительстве Бурятии вручили медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» студенту Восточно-Сибирского филиала РГУП в г. Иркутске Даниле Закирову.



4 июля 2020 года благодаря оперативным и решительным действиям пожарного Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Олега Фетисова и выпускника Мухоршибирской средней школы Данилы Закирова, удалось спасти женщину и ребенка из горящего дома в селе Мухоршибирь.



- Закиров Данила совершил настоящий подвиг, рискуя своей жизнью, спас из дома с уже горящей крышей жизни двух человек, в том числе одного ребенка. Здесь присутствуют его родители, которых хочется сердечно поблагодарить. За то, что воспитали сына – настоящего героя, - сказал Баир Цыренов.



Благодарственные письма родителям вручил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Константин Григорьев.



- Эта история никого не оставила равнодушным. Такой поступок достоин глубокого уважения, поздравляем тебя с получением столь высокой награды. Выражаем глубокую признательность и благодарность за прекрасное воспитание сына родителям. Вы воспитали Данилу как настоящего мужчину, готового в любую минуту прийти на помощь ближнему, порой жертвуя своей жизнью. Ваша активная гражданская позиция воспитали в Даниле чувство мужества, отваги и неравнодушие. Мы бы очень хотели видеть тебя в наших рядах, - обратился он к молодому человеку.



Напомним, медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» в этом году впервые вручается детям-героям. Она изготовлена на Монетном дворе в Санкт-Петербурге.



Фото: egov-buryatia.ru



