26.12.2020
В Бурятии пройдут первые соревнования по ловле на блесну

В Бурятии пройдут первые соревнования по ловле на блесну

Мероприятие состоится на Гусином озере в местности Тополя

5 января 2021 года в Селенгинском районе Бурятии пройдут соревнования по ловле на блесну и балансир.

Как отмечает Metaratings.ru, турнир проводится федерацией рыболовного спорта республики. 

«Чтобы принять участие, необходимо иметь бур и несколько ловчих блесен или балансиров», – сообщает ФРС Республики Бурятия.

Мероприятие состоится на Гусином озере в местности Тополя. Соревнования будут проходить в личном зачете в течение 5 часов.

Фото: pixabay.com
рыбалка
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