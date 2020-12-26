В Бурятии пройдут первые соревнования по ловле на блесну

Мероприятие состоится на Гусином озере в местности Тополя
5 января 2021 года в Селенгинском районе Бурятии пройдут соревнования по ловле на блесну и балансир.
Как отмечает Metaratings.ru, турнир проводится федерацией рыболовного спорта республики.
«Чтобы принять участие, необходимо иметь бур и несколько ловчих блесен или балансиров», – сообщает ФРС Республики Бурятия.
Мероприятие состоится на Гусином озере в местности Тополя. Соревнования будут проходить в личном зачете в течение 5 часов.
Фото: pixabay.com
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