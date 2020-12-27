В Бурятии за сутки зарегистрировано 196 новых случаев коронавируса

Умерло от болезни 5 пациентов



В Бурятии на утро 27 декабря зарегистрировано 25 151 (+196) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 54% (13 567) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 4156 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 22327 (+237) человек. Дополнительно снято с наблюдения 417 пациентов. Умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 572 (+5) человек.



Из 196 новых случаев COVID-19: 146 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1410 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1057. В отделениях реанимации находится 90 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65 – 33), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 39.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2528 коек, занято – 1410, свободно – 1118 коек. Занятость коечного фонда составляет 55,8%.

Амбулаторное лечение проходят 842 пациента с COVID-19, наблюдается 4210 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 263 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 100 215 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



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