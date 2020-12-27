Анатолия Урбанова назначили руководителем Управления капитального строительства

Приказ о новом назначении подписан министром строительства и модернизации ЖКК 25 декабря



Начальником ГКУ РБ «Управление капитального строительства» назначен Анатолий Урбанов. Приказ о новом назначении подписан министром строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятии Николаем Рузавиным накануне, 25 декабря. Приказ вступил в силу со дня его подписания. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.



Ранее Анатолий Урбанов занимал должность заместителя начальника Управления капитального строительства Правительства Республики Бурятия. Анатолий Сергеевич родился в п. Озерный Еравнинского района в 1984 году. Окончил ВСГТУ по специальности инженер-строитель. После службы в армии начал свою трудовую деятельность мастером в строительной организации. Затем долгое время работал в ФКУ УПРДОР «Южный Байкал», МУ «Улан-Удэстройзаказчик». В 2020-м вступил в должность заместителя начальника по строительству Управления капитального строительства. Напомним, ранее должность начальника ГКУ РБ «Управление капитального строительства» занимал Виктор Гусляков.



Фото: пресс-служба Минстроя

