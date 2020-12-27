В мэрии Улан-Удэ рассказали, как правильно выгуливать собак

А также определили места для прогулки с питомцами



В администрации Улан-Удэ рассказали, как правильно выгуливать собак. Так, выводить на прогулку домашних животных запрещено на территории города, вне специальной площадки, отведенной для этих целей, а также на детских и спортивных площадках, пляжах, на территориях образовательных и медицинских организаций.



Кроме того, нельзя выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии и оставлять домашних животных без присмотра.



Собак необходимо выводить в общие дворы и на улицу только на коротком поводке или в наморднике, с номерным знаком на ошейнике. Исключение, щенки до трехмесячного возраста.



Если специальная площадка для выгула огорожена, то разрешается выгуливать собак без поводка и намордника. При отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и других местах, определяемых органами местного самоуправления.



Как правило, собак выгуливают с 7:00 до 23:00. В другое время владельцы должны принимать меры по обеспечению тишины.



При этом владелец животного обязан при себе иметь предметы для сбора экскрементов и убирать их, включая территорию подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок, пешеходных дорожек, подвалов и других мест общего пользования в жилых домах и жилых зонах.



Штрафы за нарушение правил выгула домашних животных для граждан составляют от 500 до 1000 руб., за отсутствие регистрации от 500 до 1000 руб. За допущение нападения домашнего животного на человека – штраф от 2 до 5 тыс. рублей при предоставлении медицинской справки.



С жалобами на граждан за нарушение правил выгула домашних животных можно обратиться в Управление административного контроля Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ по телефонам 37-72-52, 37-72-48 - по Советскому району, 23-05-80 - по Железнодорожному району, 23-04-10 - по Октябрьскому району.



Правила установлены федеральным и региональным законодательством.



Перечень мест для выгула домашних животных



1. 111 мкр., площадью 500 кв. м;

2. Ул. Ринчино, вблизи д. 1, д. 5, площадью 450 кв. м;

3. Ул. Чайковского, вблизи д. 9, площадью 400 кв. м;

4. Ул. Антонова, вблизи д. 22, площадью 600 кв. м;

5. Ул. Норильская, вблизи д. 4, площадью 600 кв. м;

6. Ул. Автотранспортная, за АЗК N 7 НК «Роснефть», площадью 400 кв. м;

7. Ул. Кабанская, с торцевой стороны дома N 18, площадью 400 кв. м;

8. Мкр. Аэропорт, за домом N 28, площадью 400 кв. м;

9. Ул. Батожабая, за домами N 6, 9, площадью 400 кв. м;

10. Мкр. 112, 113, площадью 400 кв. м;

11. Склон по ул. Ключевская, перед домами N 4, 4а, площадью 400 кв. м;

12. Мкр. Мясокомбинат, район ДК «Савва», площадью 400 кв. м;

13. Пустырь вблизи «Богатырского моста», площадью 400 кв. м;

14. Мкр. Энергетик, площадью 400 кв. м;

15. Ул. Тулаева, вблизи дома N 140, площадью 400 кв. м;

16. Ул. Бограда, за домом N 66, площадью 400 кв. м;

17. Парк им. Орешкова;

18. Парк «Юбилейный».



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