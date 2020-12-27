В мкр Мостовой Улан-Удэ открылась ледовая переправа

Эксплуатация разрешена в светлое время суток, с ограничением грузоподъемности 7,5 тонн



25 декабря ледовая переправа в мкр Мостовой прошла техническое освидетельствование государственными инспекторами Улан-Удэнского инспекторского участка Центр ГИМС ГУ МЧС России по Бурятии. Таким образом, эксплуатация ледовой переправы разрешена в светлое время суток, с ограничением грузоподъемности 7,5 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Ледовая переправа представляет собой естественный ледовый покров. Общая длина составляет около 400 м, ширина полосы движения - 5 м. Переправа в виде одной полосы с поочередным пропуском транспортных средств. Трасса переправы обозначена указательными вехами, установлено 16 дорожных знаков и 2 информационных аншлага для обеспечения безопасного дорожного движения.



- Город Улан-Удэ открывает всего одну официальную, разрешенную переправу. Данная переправа соответствует всем установленным требованиям. Остальные переправы, которые имеются на реках Уда и Селенга, неофициальные. Их мы берем на контроль, блокируем, - сообщил начальник Управления по ЧС Администрации г. Улан-Удэ Валерий Вильдавский.



Он также отметил, что за последние три года случаев провала автотранспорта под лед не зарегистрировано. За содержанием ледовой переправы будет следить МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ».



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

