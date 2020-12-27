В Бурятии сохранится холодная погода

Ночью по районам республики температура опустится до минус 45 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 и 28 декабря сохранится холодная, ветреная, местами со снегом погода. В дальнейшем ожидается усиление морозов.



Так, в ближайшие сутки по республике местами пройдет небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Температура ночью 29-35, местами 40-45, по Прибайкалью при снеге 21-26, днем 23-29, местами 30-35, по Прибайкалью местами до 17 мороза.



В Улан-Удэ небольшой снег. Температура ночью 29-31, днем 24-26 мороза.



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