27.12.2020
В Бурятии сообщили дату прощания с Иннокентием Егоровым

В Бурятии сообщили дату прощания с Иннокентием Егоровым

Панихида пройдет с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности

В правительстве Бурятии сообщили, что прощание с Иннокентием Матвеевичем Егоровым состоится 29 декабря с 11.00 до 13.00 в ФСК.

"Панихида пройдет с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности", - сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, известного в Бурятии политика не стало 26 декабря. До недавнего времени он занимал пост первого зампреда правительства, пока не уступил этот пост Игорю Шутенкову в 2017 году. Причиной смерти могли стать осложнения на фоне коронавирусной инфекции.

Фото: "Номер один"
панихида
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