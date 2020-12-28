В Бурятии уничтожили крупу

Некачественные продукты обнаружили в ходе проверки





Прокуратура Бурятии совместно со специалистами Управления Россельхознадзора провела проверки в магазинах Иволгинского района.

«В нарушение законов в двух магазинах реализовывалась крупа (рис, гречка, ячмень, геркулес) без маркировки и обязательной сертификации, подтверждающих качество и безопасность продуктов. Не соблюдались температурно-влажностный режим и сроки хранения круп. Кроме того, по результатам лабораторного исследования овсяные хлопья не соответствовали требованиям ГОСТа», сообщили об итогах проверки в надзорном ведомстве.За нарушение требований к продукции владельцы магазинов привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. Нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, некачественная продукция уничтожена.Фото: pixabay.com