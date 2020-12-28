В Бурятии массово нарушают права охранников

Работникам ЧОПов не платят зарплату и не дают отпуска



Работники частной охранной организации в Селенгинском районе пожаловались в прокуратуру на нарушение их трудовых прав.

«В нарушение Трудового кодекса РФ в организации перед двумя работниками образовалась задолженность по зарплате за сентябрь 2020 года. Одному из работников не предоставлен ежегодный отпуск согласно утвержденному графику», рассказали об итогах проверки в прокуратуре Бурятии.



По постановлению прокурора гендиректор охранной организации привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей. Кроме того, работодатель получил предостережение о недопустимости нарушений законодательства об оплате труда. Ему внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по зарплате погашена.



Напомним, ранее на нарушение трудовых прав жаловались



Фото: pixabay.com «В нарушение Трудового кодекса РФ в организации перед двумя работниками образовалась задолженность по зарплате за сентябрь 2020 года. Одному из работников не предоставлен ежегодный отпуск согласно утвержденному графику», рассказали об итогах проверки в прокуратуре Бурятии.По постановлению прокурора гендиректор охранной организации привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей. Кроме того, работодатель получил предостережение о недопустимости нарушений законодательства об оплате труда. Ему внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по зарплате погашена.Напомним, ранее на нарушение трудовых прав жаловались охранники из Хоринского района . Работодатель не заключал с ними трудовые договоры, платил зарплату ниже минимальной и производил удержания части заработка в качестве платы за обучение.Фото: pixabay.com