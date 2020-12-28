В Бурятии массово нарушают права охранников

Работникам ЧОПов не платят зарплату и не дают отпуска
Работники частной охранной организации в Селенгинском районе пожаловались в прокуратуру на нарушение их трудовых прав.
«В нарушение Трудового кодекса РФ в организации перед двумя работниками образовалась задолженность по зарплате за сентябрь 2020 года. Одному из работников не предоставлен ежегодный отпуск согласно утвержденному графику», рассказали об итогах проверки в прокуратуре Бурятии.
По постановлению прокурора гендиректор охранной организации привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей. Кроме того, работодатель получил предостережение о недопустимости нарушений законодательства об оплате труда. Ему внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по зарплате погашена.
Напомним, ранее на нарушение трудовых прав жаловались охранники из Хоринского района. Работодатель не заключал с ними трудовые договоры, платил зарплату ниже минимальной и производил удержания части заработка в качестве платы за обучение.
Фото: pixabay.com
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