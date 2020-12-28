В Бурятии на «фронте» коронавируса без перемен

Число новых случаев COVID-19 и число выздоровевших за сутки застыло около отметки «200»



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 25 345. Это на 194 случая больше, чем было в воскресенье, 54% (13 659) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 577 человек, пятеро - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 194 новых случаев коронавируса: 149 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4 707 человек.



В стационарах получают лечение 1 422 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 1 076. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65 – 34), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 40.



Амбулаторное лечение проходят 807 пациентов с COVID-19, наблюдаются 4 019 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 22 539 (+212) человек. Дополнительно снято с наблюдения 259 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 528 коек, занято – 1422, свободно – 1106 коек. Занятость коечного фонда составляет 56,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2389 человек, с нарастающим итогом – 718 431 человек.



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