28.12.2020
В Бурятии на «фронте» коронавируса без перемен

В Бурятии на «фронте» коронавируса без перемен

Число новых случаев COVID-19  и число выздоровевших за сутки застыло около  отметки «200»

Общее число случаев заражения коронавирусом  в республике достигло 25 345. Это на 194 случая больше, чем было в воскресенье,  54% (13 659) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией –   577 человек,  пятеро - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 194 новых случаев коронавируса: 149 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 4 707 человек.

В стационарах получают лечение 1 422 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 1 076. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65 – 34), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 40.

Амбулаторное лечение проходят 807 пациентов с COVID-19, наблюдаются 4 019 человек.

Всего выздоровели  от COVID-19 – 22 539 (+212) человек. Дополнительно снято с наблюдения 259 пациентов.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 528 коек, занято – 1422, свободно – 1106 коек. Занятость коечного фонда составляет 56,3%.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2389 человек, с нарастающим итогом – 718 431 человек.

Фото: pixabay.com
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