Все хотят быть акционером ОАО «Газпром»

Впрочем, россияне готовы трудиться в «РЖД», «Роснефти», «Сбербанке», «Яндексе» и «Лукойле»



Если бы опрошенным россиянам в возрасте 18-55 лет предложили работу в любой из российских компаний, то большинство выбрали бы в качестве работодателя «Газпром» (34%).



Еще 19% респондентов предпочли бы работу в «РЖД», на третьем месте с небольшим отрывом - «Роснефть» (17%). Четвертое и пятое места поделили «Сбербанк» и «Яндекс» (по 13% ответов). На шестой строчке с близким показателем - компания «Лукойл» (12%). По 9% респондентов выбрали бы «Аэрофлот» и «Росатом», а 8% - «Норильский никель». Замыкает десятку привлекательных работодателей холдинг «Mail.ru Group» (6%).



В 2020 году перечень зачитываемых респондентам названий компаний значительно расширился, но при этом тройка лидирующих компаний осталась такой же, как и годом ранее.



Ответы респондентов отличаются в зависимости от пола, возраста, образования и места жительства. Например, в топе ответов мужчин оказались компании «Газпром» (33%), «РЖД» (20%) и «Роснефть» (19%), а среди женщин в тройку лидеров вместе с «Газпромом» (34%) и «РЖД» (19%) вошел «Сбербанк» (18%).



Опрошенные в возрасте 18-24 лет чаще делали выбор в пользу таких компаний, как «Газпром» (28%), «Сбербанк» (25%) и «Яндекс» (24%). У молодежи 25-34 лет после «Газпрома» (31%) на второе место вышел «Яндекс», но с большей разницей в доле ответов (17%), а на третье место - «РЖД» (16%). У респондентов старших возрастных групп самыми популярными стали «Газпром», «РЖД» и «Роснефть».



Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга рейтинг привлекательных работодателей возглавляет «Яндекс» (37%), второе место с почти вдвое меньшим числом ответов у «Газпрома» (20%), а на третьей строчке - «Mail.ru Group» (16%). «Яндекс» вошел в топ-3 и у жителей средних городов (с численностью от 100 тысяч до 500 тысяч человек - 17% после 31% ответов «Газпром»), а также у опрошенных с высшим образованием (20% после 36% ответов «Газпром»).



В восприятии респондентов в возрасте 18 – 55 лет выросли оценки важности нескольких параметров, характеризующих надежность работодателя, а также возможности применить в компании профессиональные знания и навыки, поясняет ВЦИОМ.



Первое место среди предложенных для оценки критериев выбора компании-работодателя в 2020 году занимает полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств перед сотрудником. В сравнении с прошлым годом, значимость этого критерия повысилась (с 4,66 до 4,76 балла). На втором месте — хорошая заработная плата (4,62 балла), на третьем - соблюдение норм безопасности при организации рабочего процесса (4,56 балла).



Четвертую строчку занимает возможность применить профессиональные знания и навыки, важность этого параметра также возросла (с 4,46 до 4,55 балла). Пятое и шестое место делят благоприятный психологический климат в коллективе (4,44 балла) и стабильность, уверенность в том, что изменений к худшему не случится (4,44 балла).



За прошедший год пятерка наиболее высоко оцениваемых респондентами в возрасте 18-55 лет критериев в целом сохранилась. В 2020 году к ней добавился еще один параметр – стабильность и уверенность в том, что не случится изменений к худшему, поднявшись с седьмого места в 2019 году на пятое-шестое в 2020 году (рост значимости с 4,33 до 4,44 балла).



Фото: gazprom.ru Если бы опрошенным россиянам в возрасте 18-55 лет предложили работу в любой из российских компаний, то большинство выбрали бы в качестве работодателя «Газпром» (34%). Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса о наиболее важных критериях выбора потенциального работодателя и привлекательных компаниях для трудоустройства россиян в возрасте 18-55 лет.Еще 19% респондентов предпочли бы работу в «РЖД», на третьем месте с небольшим отрывом - «Роснефть» (17%). Четвертое и пятое места поделили «Сбербанк» и «Яндекс» (по 13% ответов). На шестой строчке с близким показателем - компания «Лукойл» (12%). По 9% респондентов выбрали бы «Аэрофлот» и «Росатом», а 8% - «Норильский никель». Замыкает десятку привлекательных работодателей холдинг «Mail.ru Group» (6%).В 2020 году перечень зачитываемых респондентам названий компаний значительно расширился, но при этом тройка лидирующих компаний осталась такой же, как и годом ранее.Ответы респондентов отличаются в зависимости от пола, возраста, образования и места жительства. Например, в топе ответов мужчин оказались компании «Газпром» (33%), «РЖД» (20%) и «Роснефть» (19%), а среди женщин в тройку лидеров вместе с «Газпромом» (34%) и «РЖД» (19%) вошел «Сбербанк» (18%).Опрошенные в возрасте 18-24 лет чаще делали выбор в пользу таких компаний, как «Газпром» (28%), «Сбербанк» (25%) и «Яндекс» (24%). У молодежи 25-34 лет после «Газпрома» (31%) на второе место вышел «Яндекс», но с большей разницей в доле ответов (17%), а на третье место - «РЖД» (16%). У респондентов старших возрастных групп самыми популярными стали «Газпром», «РЖД» и «Роснефть».Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга рейтинг привлекательных работодателей возглавляет «Яндекс» (37%), второе место с почти вдвое меньшим числом ответов у «Газпрома» (20%), а на третьей строчке - «Mail.ru Group» (16%). «Яндекс» вошел в топ-3 и у жителей средних городов (с численностью от 100 тысяч до 500 тысяч человек - 17% после 31% ответов «Газпром»), а также у опрошенных с высшим образованием (20% после 36% ответов «Газпром»).В восприятии респондентов в возрасте 18 – 55 лет выросли оценки важности нескольких параметров, характеризующих надежность работодателя, а также возможности применить в компании профессиональные знания и навыки, поясняет ВЦИОМ.Первое место среди предложенных для оценки критериев выбора компании-работодателя в 2020 году занимает полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств перед сотрудником. В сравнении с прошлым годом, значимость этого критерия повысилась (с 4,66 до 4,76 балла). На втором месте — хорошая заработная плата (4,62 балла), на третьем - соблюдение норм безопасности при организации рабочего процесса (4,56 балла).Четвертую строчку занимает возможность применить профессиональные знания и навыки, важность этого параметра также возросла (с 4,46 до 4,55 балла). Пятое и шестое место делят благоприятный психологический климат в коллективе (4,44 балла) и стабильность, уверенность в том, что изменений к худшему не случится (4,44 балла).За прошедший год пятерка наиболее высоко оцениваемых респондентами в возрасте 18-55 лет критериев в целом сохранилась. В 2020 году к ней добавился еще один параметр – стабильность и уверенность в том, что не случится изменений к худшему, поднявшись с седьмого места в 2019 году на пятое-шестое в 2020 году (рост значимости с 4,33 до 4,44 балла).Фото: gazprom.ru