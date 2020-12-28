«Тугнуйский» поставил годовой рекорд добычи угля – более 15 млн тонн

Программа развития предприятия предполагает добычу 18 млн тонн угля к 2025 году







В Бурятии коллектив разрез «Тугнуйский» (СУЭК) впервые достиг рубежа по добыче в 15 миллионов тонн угля, текущий год разрез завершит с показателями в 15,35 миллиона тонн, сообщили в пресс-службе СУЭК. К 2025 году предприятие планирует достичь увеличения объемов добычи угля в 18 млн тонн в год.



Проект освоения Никольского каменноугольного месторождения является сложной и приоритетной задачей для разреза «Тугнуйский» на ближайшую перспективу. Работы по его развитию идут полным ходом, и уже многое сделано. Производственные мощности Олонь-Шибирского месторождения постепенно перемещаются на Никольское, объем добычи угля с каждым годом возрастает. В начале развития Никольского месторождения в 2018 году, объем добычи угля в год составлял около 3 миллиона тонн, к концу 2020 года ожидаемый объем добычи составит 10,5 миллиона тонн угля.



«Тугнуйский» занимает лидирующую позицию в сегменте каменного угля в России. Это одно из самых перспективных и быстро развивающихся предприятий, где результаты измеряются миллионами тонн и мировыми рекордами. В копилке достижений предприятия уже имеется 20 мировых рекордов производительности.



Фото: suek.ru

