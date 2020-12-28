В Бурятии заработал первый объект комплекса по изучению ближнего космоса

Гелиогеофизический комплекс позволит изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу
Первый объект строящегося в Байкальском регионе Национального гелиогеофизического комплекса по изучению ближнего космоса и околоземного пространства введен в эксплуатацию. В Тункинской долине Бурятии к работе приступил комплекс оптических инструментов для изучения взаимодействия нижней и верхней атмосферы, сообщил ТАСС директор Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Андрей Медведев.
«Мы сдали в эксплуатацию первый объект - комплекс пассивных оптических инструментов. Он позволит получать фундаментальные знания о природе солнечно-земных связей в части взаимодействия нижней и верхней атмосферы, в узком слое 80-100 км, который обеспечивает связь нижней и верхней атмосферы. Это и воздействие сверху на нижнюю атмосферу, и, наоборот, воздействие метеорологических, погодных факторов, которые характерны для нижней атмосферы, на более высокие слои», - сказал Медведев.
Он пояснил, что информация, которую будет давать комплекс оптических инструментов, позволит выстраивать современные прогностические модели поведения частей атмосферы. «Требования современного технологического общества к знаниям о средах распространения всех радиоволн крайне высоки. Никакие современные высокоточные средства, в частности, навигация, пеленгация, радиосвязь не могут работать без точного знания той среды, в которой они распространяются», - отметил ученый.
Комплекс оптических инструментов, как все объекты Национального гелиогеофизического комплекса, - самостоятельная единица, но наибольший эффект он даст, когда заработают и остальные составляющие проекта мегасайенс, в частности всеатмосферный радар.
«Один из объектов, к проектированию которого мы планируем приступить в 2021 году, это система радаров, включающая всеатмосферный радар. Это будет единственный в России такого рода радар и по своим характеристикам один из лучших в мире. С одной стороны, он будет исследовать нижнюю часть атмосферы в одном режиме, затем переключаться на верхнюю часть в другом режиме, а промежуток, который не будет заполнен радарными данными, заполнит оптика. И тогда мы увидим полный срез всех процессов взаимодействия в этой среде - нижней, верхней и средней атмосфере. Тогда значение оптических инструментов многократно усилится», - рассказал Медведев.
Всего Национальный гелиогеофизический комплекс РАН - проект класса мегасайенс - будет состоять из семи объектов. Это многоволновой радиогелиограф, солнечный телескоп-коронограф, система радаров, комплекс пассивных оптических инструментов, мезостратосферный лидар, нагревной стенд и центр управления, который разместится в Иркутске, и будет аккумулировать и обрабатывать получаемые данные. Объекты размещаются на территории Иркутской области и Бурятии.
Гелиогеофизический комплекс позволит отслеживать процессы, происходящие в ближнем космосе и околоземном пространстве, изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу, исследовать структуру и физику верхней атмосферы Земли.
Сроки реализации проекта по разным причинам неоднократно переносились. По оценке Медведева, строительство всего комплекса при оптимистичном сценарии должно завершиться в 2028 году. Стоимость проекта ранее оценивалась в 17 млрд рублей, на сегодняшний день она изменилась. Однако, как отметил директор института, окончательная стоимость пока неизвестна, так как на некоторые объекты еще нет проектной документации и не пройден технологический ценовой аудит.
В 2013 году конкурс по созданию Национального гелиогеофизического комплекса выиграл холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех». Главным исполнителем работ является Лыткаринский завод оптического стекла, принадлежащий «Швабе». Строительно-монтажные работы начались в 2018 году.
Фото: pixabay.com
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