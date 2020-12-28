Досрочная выплата пенсий за январь 2021 года начнется 29 декабря

С 4 по 21 января доставка пенсий через «Почту России» будет вестись по обычному графику



В Бурятии досрочная выплата пенсий за первую декаду января 2021 года начнется с 29 декабря, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.



Пенсионерам, получающим выплаты 3-го числа через «Почту России», пенсии за 3 января 2021 года доставят 29 декабря.



Если получатели пенсий через «Почту России» с датой доставки «3 января» по каким причинам не смогут получить выплату 29 декабря, они могут обратиться в отделения связи «Почты России» с 4 января.



С 4 по 21 января 2021 года доставка пенсий через «Почту России» будет производиться по установленному графику с учетом выходных дней.



30 декабря досрочная выплата пенсий будет произведена через кредитные учреждения. За 6 и 9 января 2021 года пенсии досрочно получат пенсионеры – клиенты Сбербанка, Россельхозбанка и Почта Банка.



Получатели пенсий через банки с датами выплаты 11-го, 14-го и 23-го числа денежные средства за январь получат по графику.



Фото: ОПФР по Республике Бурятия





