28.12.2020
Досрочная выплата пенсий за январь 2021 года начнется 29 декабря

Досрочная выплата пенсий за январь 2021 года начнется 29 декабря

С 4 по 21 января  доставка пенсий через «Почту России» будет  вестись  по обычному графику

В Бурятии досрочная выплата пенсий за первую декаду января 2021 года начнется  с 29 декабря, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.
    
Пенсионерам, получающим выплаты  3-го числа через «Почту России», пенсии за 3 января 2021 года доставят 29 декабря.

Если получатели пенсий  через «Почту России» с датой доставки «3 января» по каким причинам не смогут получить выплату 29 декабря, они могут  обратиться в отделения связи «Почты России» с 4 января.

С 4 по 21 января  2021 года  доставка пенсий через «Почту России» будет  производиться  по установленному графику с учетом выходных дней.

30 декабря досрочная  выплата пенсий  будет произведена  через кредитные учреждения. За 6 и 9 января 2021 года пенсии  досрочно получат пенсионеры – клиенты Сбербанка, Россельхозбанка и Почта Банка.

Получатели  пенсий  через  банки  с датами выплаты 11-го, 14-го и 23-го числа денежные средства за  январь получат по графику.

Фото: ОПФР по Республике Бурятия


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