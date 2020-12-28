В Бурятии огнеборцы спасли магазин и кафе

Огонь в зданиях торговли и общепита возник в котельных





В Бурятии сегодня на телефон «112» поступила информация о пожаре в селе Кырен Тункинского района. Оператор «Службы-112» незамедлительно передала информацию в пожарную часть №45 10-го Тункинского отряда противопожарной службы республики. На момент прибытия огнеборцев имелось загорание внутри пристроенной котельной одноэтажного здания мебельного магазина, пламя распространялось по конструкциям здания.



Всего к ликвидации пожара было привлечено три пожарных расчета, семь человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано спустя 42 минуты после начала тушения. В результате пожара полностью выгорела пристроенная котельная, в магазине повреждены стены, потолок, пол на площади 21 квадратный метр, а также часть товара.



Уничтожение здания и большей части товара огнеборцы не допустили. Причина пожара устанавливается, вероятно, ею послужил перекал трубы дымохода, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



А накануне в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района произошел пожар в помещении кафе, расположенном в одноэтажном здании. На момент прибытия пожарных горели стена в котельной и потолочные перекрытия в кафе.



К ликвидации возгорания были привлечены работники администрации кафе, огнеборцы 12-го Северо-Байкальского отряда противопожарной службы республики и пожарно-спасательной части №9 Главного управления МЧС России по Бурятии.



На ликвидацию возгорания потребовалось около часа. В результате пожара прогорела стена между котельной и кафе, огнем повреждены потолочные перекрытия кафе, помещения санузла и двух подсобных помещений, распространение огня по конструкциям здания и его уничтожение огнеборцы не допустили. Причина пожара устанавливается.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

