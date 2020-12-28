Кондитерская фабрика из Улан-Удэ увеличит производство 1,5 раза

«Амта» закупила немецкое оборудование для выпуска грильяжных конфет



В Улан-Удэ кондитерская фабрика «Амта» закупила линию для изготовления грильяжных конфет немецкой фирмы «Бёрнкелекао» (Bohnke&Luckau Gmbh) производительностью 500 кг/час. Установка линии позволит увеличить объем производства на 50%, будет создано дополнительно 30 рабочих мест, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



По словам руководства предприятия, в последнее время у потребителя сформировался запрос на грильяжные шоколадные конфеты, их потребление продолжает расти.



«Для увеличения экспорта кондитерских изделий, мы провели маркетинговые исследования рынков Китая и Монголии и пришли к выводу, что кондитерский рынок этих стран является перспективным в таком направлении. Чтобы реализовать инвестпроект, в 2020 году приобрели грузовой рефрижератор и седельный тягач для бесперебойных поставок продукции, в том числе на экспорт. Минсельхозпрод Бурятии возместил 50% стоимости затрат», - подчеркнул первый заместитель генерального директор АО «Каравай» (владелец «Амты») Алексей Таран.



В настоящее время ассортимент продукции фабрики насчитывает более 200 наименований (конфеты, карамель, сахарное печенье, вафли, зефир, торты, пирожные). Фабрика выпускает линейку продукции для здорового питания на основе цитрусового пектина (конфеты желейные, мармелад), а также с использованием местных дикоросов (кедрового ореха и ягод). Конфеты выпускаются в презентабельных коробках, в том числе с использованием бурятских национальных мотивов.



Побывавший сегодня на предприятии первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булат Цыренжапов подчеркнул, что компания является участником национального проекта по развитию экспорта продукции АПК. Сегодня объем производства продукции предприятия составляет около 3 тысяч тонн кондитерских изделий в год. Это более 30% от общего объема производства кондитерской продукции в регионе.



«Продукция реализуется в Бурятии, Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае. В Улан-Удэ поставки идут через десять собственных торговых точек, доставка ведется специализированным автотранспортом предприятия. С 2016 года компания вышла на рынок Монголии. С 2019 году - в Казахстан. В этом году «Амта» экспортировала 131,5 тонны кондитерских изделий в Монголию», - рассказал Булат Цыренжапов.



Фабрика модернизируется, ведется автоматизация выпуска кондитерских изделий, устраняются нерентабельные производства. Внедрение импортного оборудования позволяет использовать опыт западных компаний и применять современные технологии. Так, четыре года назад проведена модернизация вафельной линии «Van Meer» (Турция), производительностью 400 кг/час. В 2017 году введена в эксплуатацию вторая вафельная линия и линия по производству зефира. Приобретено оборудование известной немецкой фирмы «Wolf», что позволило компании выпустить на рынок продукт с оригинальной рецептурой и современной упаковкой под названием «Шоколадные облака». В 2018 году компания приобрела новое фасовочно-упаковочное оборудование «Сигнал Пак», оно дало возможность упаковывать продукцию, следуя последним тенденциям рынка шоколадных кондитерских изделий, обновлен дизайн упаковки.



«Амта» планирует продолжить дальнейшую модернизацию производства карамели, расширение ассортимента, ребрендинг коробочной продукции, внедрение новых видов упаковки и увеличить объемы экспорта продукции.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

