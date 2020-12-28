В Бурятии дети поселка Россошино получили подарки от горно-добывающей компании

Но это не единственный подарок россошинцам от предприятия







Cело Россошино в Баунтовском районе - небольшое. Население чуть больше двухсот человек. В малокомплектной школе и детском саду всего шестьдесят ребятишек. И каждый из них в этом году получил большой сладкий подарок, сообщает БГТРК

- Купили самые большие подарки, что имеются в продаже в Улан-Удэ, двухкилограммовые, в жестяной баночке, чтобы было приятно, и чтобы хорошо о нас вспоминали и думали только о хорошем, - рассказал главный инженер АО «ЗГРП» Пётр Архинчеев.Но это не единственный подарок предприятия россошинцам. В этом году был капитально отремонтирован школьный пищеблок. Финансирование проекта, а это миллион рублей, прошло в рамках соглашения с районной администрацией. Муниципалитет и поселение озвучивают свои нужды, ЗГРП выделяет средства на социальные проекты. В частности, медики получили новый автомобиль к открытию ФАПа в Россошино.Несмотря на то, что часть россошинцев трудятся на Забайкальском горнорудном предприятии, всех обеспечить работой предприятие пока может, но альтернативное решение проблемы трудоустройства в этом году было найдено через совместные бизнес-проекты. Например, местный житель Николай Казаченко представил проект по лесозаготовке на 6 рабочих мест, для реализации которого был необходим трактор, с приобретением которого помогло предприятие. А Оксана Юкович получила финансовую помощь на открытие швейного цеха на 4 рабочих места. На рассмотрении еще несколько заявок от россошинцев.В совместных планах администрации и ЗГРП открытие дизельной котельной в Россошино. Предприятие заинтересовано в развитии инфраструктуры района, где проживают его сотрудники.Фото: скриншот видео БГТРК