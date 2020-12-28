Прокуратура Бурятии: Индексация зарплаты в «Генерации Бурятии» не производилась

Механизм индексации, периодичность и порядок ее определения величины не определены



Органами прокуратуры Бурятии в рамках организованной проверки деятельности «Генерация Бурятии» (филиал ПАО «ТГК-14») установлено, что работодателем в текущем году в нарушение норм трудового законодательства индексация заработной платы не производилась, ее механизм, периодичность и порядок определения величины не определены.



Прокурором Железнодорожного района Улан-Удэ по этим фактам генеральному директору предприятия внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, сообщили в прокуратуре республики.



Поскольку от бесперебойной работы филиала зависит работа системы теплоснабжения города в условиях зимнего периода, устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры.







Как сообщили в пресс-службе главы, Алексей Цыденов поставил перед руководством ТГК-14 задачу обсудить вопросы с коллективом предприятия и найти конструктивное решение.



Напомним, протестная акция на предприятии, в ходе которой часть работников объявила голодовку, идет уже больше недели. Основная жалоба работников - снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, произошедшего после проведения специальной оценки условий труда. А также отсутствие индексации зарплаты, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация рабочих мест и так далее.



В минувший четверг с работниками предприятия встречалась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Однако на ее предложение прекратить акцию голодающие ответили отказом. Омбудсмен также направила в адрес прокуратуры и трудовой инспекции обращения с просьбой проведения проверки по озвученным работниками ТГК-14 жалобам.



Фото: «Номер один» Органами прокуратуры Бурятии в рамках организованной проверки деятельности «Генерация Бурятии» (филиал ПАО «ТГК-14») установлено, что работодателем в текущем году в нарушение норм трудового законодательства индексация заработной платы не производилась, ее механизм, периодичность и порядок определения величины не определены.Прокурором Железнодорожного района Улан-Удэ по этим фактам генеральному директору предприятия внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, сообщили в прокуратуре республики.Поскольку от бесперебойной работы филиала зависит работа системы теплоснабжения города в условиях зимнего периода, устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры. Как информировал ранее «Номер один» , глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня утром встретился гендиректором ТГК-14 Алексеем Лизуновым. Обсуждалась акция работников топливно-транспортного цеха ТЭЦ-1, которые требуют повысить заработную плату и улучшить условия труда.Как сообщили в пресс-службе главы, Алексей Цыденов поставил перед руководством ТГК-14 задачу обсудить вопросы с коллективом предприятия и найти конструктивное решение.Напомним, протестная акция на предприятии, в ходе которой часть работников объявила голодовку, идет уже больше недели. Основная жалоба работников - снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, произошедшего после проведения специальной оценки условий труда. А также отсутствие индексации зарплаты, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация рабочих мест и так далее.В минувший четверг с работниками предприятия встречалась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Однако на ее предложение прекратить акцию голодающие ответили отказом. Омбудсмен также направила в адрес прокуратуры и трудовой инспекции обращения с просьбой проведения проверки по озвученным работниками ТГК-14 жалобам.Фото: «Номер один»