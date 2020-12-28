В Бурятии детский омбудсмен навестила травмированную девочку

Наталья Ганькина передала новогодние подарки малышке, а также трем ее сестрам и брату



В Бурятии на контроле уполномоченного по правам ребенка в республике находится ситуация с пятилетней девочкой, которой 31 августа родной дядя травмировал кисть. В течение четырех месяцев с момента происшествия детский омбудсмен находилась на постоянной связи с мамой девочки, органами социальной защиты населения и районной администрацией по вопросам здоровья девочки, ее психологического состояния и условий проживания.



А сегодня Наталья Ганькина посетила девочку, чтобы поздравить с наступающим Новым годом, передать новогодние подарки малышке, ее трем сестрам и брату. Уполномоченный также встретилась с заместителем главы администрации Прибайкальского района по социальным вопросам и обсудила меры, принятые в районе по обеспечению безопасности детей во время новогодних каникул, сообщили в пресс-службе омбудсмена.







Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, отрубив два пальца. После этого злоумышленник скрылся в лесу. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда ее госпитализировали в больницу. Врачам удалось пришить девочке один из отрубленных пальцев.



Ночью подозреваемый вернулся к месту происшествия, где был задержан участниками следственно-оперативной группы.



Фото: pixabay.com

В Бурятии на контроле уполномоченного по правам ребенка в республике находится ситуация с пятилетней девочкой, которой 31 августа родной дядя травмировал кисть. В течение четырех месяцев с момента происшествия детский омбудсмен находилась на постоянной связи с мамой девочки, органами социальной защиты населения и районной администрацией по вопросам здоровья девочки, ее психологического состояния и условий проживания.А сегодня Наталья Ганькина посетила девочку, чтобы поздравить с наступающим Новым годом, передать новогодние подарки малышке, ее трем сестрам и брату. Уполномоченный также встретилась с заместителем главы администрации Прибайкальского района по социальным вопросам и обсудила меры, принятые в районе по обеспечению безопасности детей во время новогодних каникул, сообщили в пресс-службе омбудсмена. Как сообщал «Номер один» , 31 августа с утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос в местность неподалеку от своей деревни. Однако днем пошел дождь, и взрослые косари, расположившись в соседнем лесу, стали употреблять спиртное. Дядя дал племяннице свой телефон, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила и повредила его.Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, отрубив два пальца. После этого злоумышленник скрылся в лесу. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда ее госпитализировали в больницу. Врачам удалось пришить девочке один из отрубленных пальцев.Ночью подозреваемый вернулся к месту происшествия, где был задержан участниками следственно-оперативной группы. Суд взял под арест на период следствия 47-летнего жителя Улан-Удэ. Известно, что он был ранее судим и отбывал наказание в колонии за кражу, хулиганство, а также за наркопреступление. Мужчина постоянно жил в Улан-Удэ, в тот период он приехал к родственникам на покос. Не женат, детей у него нет. Также известно, что алкоголем он не злоупотребляет.Фото: pixabay.com