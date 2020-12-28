Бурятия получила сразу 45 новых школьных автобусов

Четыре из них отдали в школы Улан-Удэ





28 декабря в столице Бурятии руководителям 45 республиканских и городских образовательных учреждений вручили ключи от новых школьных автобусов. В мероприятии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, главный федеральный инспектор Сергей Ромахин, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и другие персоны, сообщили в пресс-службе мэрии.





– Всех поздравляю с таким новогодним подарком. Еще 45 автобусов идут в наши школы за счет федеральный поддержки. Это дает возможность нашим детям комфортно, безопасно, в тепле, в уюте выезжать до школы. Пожелаем нашим детям хорошей учебы и хорошей дороги. Всех с наступающим новым годом! Шэнэ жэлээр! – поздравил собравшихся Алексей Цыденов.





– Автобусы для наших детей, в первую очередь, это удобно. Наши ребята смогут спокойно, в тепле добраться до школы. Во-вторых, эти автобусы – гарант безопасности. Вы, наверное, помните, лет пять назад был такой неприятный случай. Школьник четвероклассник на полном ходу выпал из переполненного микроавтобуса – он стоял возле двери и на повороте она открылась. По счастливой случайности все обошлось благополучно, ребенок жив и здоров, но таких инцидентов просто не должно повториться. Поэтому мы отвечаем за безопасность наших детей, в школы и города, и республики поставляются новые современные детские автобусы, – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





– Всего 31 км. Это мы только его завели, помыли, калоши новые одели. Дизтопливо у нас зимнее. Машина не должна замерзнуть, – ответила директор школы № 57 Галина Жербанова.





– Тем не менее, одного автобуса было недостаточно. Приходилось делать восемь рейсов. Это детям не очень удобно по времени: ребятишки могут проспать и на второй рейс у нас уже перегруз. У нас 117 детей, которым нужен подвоз. Это мкр. Светлый, реабилитационный центр «Светлый», улица Тепловая, которая находится в отдалённости, более 3 км. Сейчас, когда мы получили автобус, мы очень рады, что все потребности родителей можем выполнить, – сообщила она.





Новые автобусы приобретены в рамках национального проекта «Образование». Они оснащены ремнями безопасности, автоматической подачей сигнала при движении задним ходом, подножкой пассажирской двери, а также средствами двухсторонней связи, тахографом и системой ГЛОНАСС.Новые автобусы получили, в том числе, и четыре школы Улан-Удэ: № 52, №24, №38 и №57.Сразу после вручения ключей Игорь Шутенков лично проверил, каким оборудованием оснащен 24-местный автобус «Форд», который будет возить детей школы № 57.– Какой пробег у автобуса? Есть хотя бы 50 км? Резина зимняя? На каком топливе работаете? – засыпал вопросами мэр.Кроме того, по ее словам, им достался автобус «северного» варианта, у которого лучше работает печка, окна толще и т. д. Им есть с чем сравнивать, в 2013 году школа получила свой первый автобус.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил коллектив школы с приобретением новым автобусом.Галина Жербанова в ответ поблагодарила руководство республики и города.– Пусть все то добро, что делает город и правительство Бурятии, сторицей приходит к вам, – отметила Галина Жербанова.Фото: мэрия Улан-Удэ