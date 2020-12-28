В Бурятии более 185 тысяч неработающих пенсионеров будут получать чуть больше

Им с 2021 года проиндексируют страховые пенсии и увеличат размер фиксированной выплаты



В Бурятии с января 2021 года пенсии с индексацией получат более 185 тысяч неработающих пенсионеров. Все пенсии, а это страховая по старости, страховая по инвалидности и страховая по случаю потери кормильца, увеличатся на 6,3 %, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.



Размер индексации пенсий произведен, исходя из увеличенной стоимости одного пенсионного коэффициента в 2021 году, которая составит 98,86 рубля. Также с 1 января до 6 044 рублей 48 копеек увеличится размер фиксированной выплаты, которую пенсионеры получают вместе с пенсией. С учетом этого размера будет определяться размер фиксированной выплаты для разных категорий пенсионеров.



Так, к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по инвалидности (за исключением пенсии по инвалидности III группы) фиксированная выплата установлена в сумме 6 044 рубля 48 копеек.



Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности III группы, а также к страховой пенсии по случаю потери кормильца с 1 января 2021 года увеличится до 3 022,24 рубля в месяц.



Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, а также инвалидам первой группы размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения составит 12 088,96 рублей в месяц.



Пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи: дети в возрасте до 18 лет; дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме в колледжах и вузах, фиксированная выплата к пенсии с января увеличится в зависимости от количества иждивенцев:



1 иждивенец – 8 059,31 рубля в месяц,

2 иждивенца – 10 074,14 рубля в месяц,

3 и более иждивенца – 12 088,97 рубля в месяц.



Кроме того, увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности неработающих пенсионеров, имеющих не менее 30 лет «сельского» стажа. С учетом сельской надбавки в Новом году размер фиксированной выплаты к пенсии для них составит 7 555,60 рубля.



А вот 44 450 работающих пенсионеров с января 2021 года пенсию получат без изменений. Пенсии с учетом всех пропущенных за время индексаций они начнут получать после увольнения на основании поступивших в ПФР сведений от работодателей, подтверждающих факт их увольнения, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.



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