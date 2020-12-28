28.12.2020
В Бурятии более 185 тысяч неработающих пенсионеров будут получать чуть больше

В Бурятии более 185 тысяч неработающих пенсионеров будут получать чуть больше

Им с 2021 года проиндексируют страховые пенсии и увеличат размер фиксированной выплаты  

В Бурятии с  января 2021 года пенсии с  индексацией получат  более 185 тысяч неработающих  пенсионеров. Все пенсии, а это страховая по старости,  страховая  по инвалидности  и страховая  по  случаю потери кормильца, увеличатся на 6,3 %, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.

Размер  индексации пенсий произведен, исходя из увеличенной стоимости одного пенсионного коэффициента в 2021 году, которая составит 98,86 рубля.  Также с 1 января до 6 044 рублей 48 копеек увеличится размер фиксированной выплаты, которую  пенсионеры получают вместе с пенсией. С учетом этого размера будет определяться размер фиксированной выплаты для разных категорий пенсионеров.

Так, к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по инвалидности (за исключением пенсии по инвалидности III группы) фиксированная выплата установлена в сумме 6 044 рубля 48 копеек.

Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности III группы, а также к страховой пенсии по случаю потери кормильца с 1 января 2021 года увеличится до 3 022,24 рубля в месяц.

Пенсионерам, достигшим  возраста 80 лет и старше, а также инвалидам первой группы размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения составит 12 088,96 рублей в месяц.

Пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи: дети в возрасте до 18 лет; дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме в колледжах и вузах, фиксированная выплата к пенсии с января увеличится в зависимости от количества иждивенцев:

1 иждивенец – 8 059,31 рубля в месяц,
2 иждивенца – 10 074,14 рубля в месяц,
3 и более иждивенца – 12 088,97 рубля в месяц.

Кроме того,  увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности неработающих пенсионеров, имеющих не менее 30 лет «сельского» стажа.  С учетом сельской надбавки в Новом году размер фиксированной выплаты  к  пенсии для них составит 7 555,60 рубля.

А вот  44 450 работающих пенсионеров с января 2021 года пенсию получат без изменений. Пенсии с учетом всех пропущенных за время индексаций они начнут получать после увольнения на основании поступивших в ПФР  сведений от работодателей, подтверждающих факт их увольнения, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.

Фото: pixabay.com


пенсии индексация Бурятия
^