Жительницу Улан-Удэ, пострадавшую от нападения собак, перевезут в Москву

Вылет спецборта, который доставит 20-летнюю девушку в столицу, состоится в ближайшее время



Очередная телеконсультация прошла сегодня по вопросам организации дальнейшего оказания медицинской помощи девушке, пострадавшей от нападения собак в Улан-Удэ, сообщает минздрав Бурятии на своей странице в Instagram.



В консультации приняли участие ведущие специалисты «НМИЦ хирургии им. А.В Вишневского» во главе с руководителем, академиком РАН, главным хирургом минздрава России Амираном Ревишвили и прибывшие накануне из Москвы в Улан-Удэ специалисты НМИЦ: заведующий Отделением гнойной хирургии центра ран и раневых инфекций Александр Ушаков и заведующий Отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Ожогового центра Артём Клеузович.



А также - мультидисциплинарная бригада врачей-специалистов Республиканской клинической больницы им. Н.А Семашко, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, специалисты Всероссийского территориального центра медицины катастроф «Защита» и Территориального центра медицины катастроф Бурятии.



«Мы видим, что специалисты РКБ им. Н.А. Семашко проделали колоссальный труд по спасению девушки с применением методов интенсивной терапии на современном оборудовании. Со своей стороны мы провели оценку лечебно-диагностических мероприятий и динамики состояния пациентки. Принята определенная коррекция в терапии. Состояние остается тяжелым, но стабильным, отметил заведующий Отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Ожогового центра Артём Клеузович.



В результате телеконсультации принято решение по транспортировке девушки спец бортом в Москву в «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского». Правительство Бурятии выделило необходимые средства для финансирования авиаперелета спецбортом.



«Предстоит большая работа и поэтапное восстановление пострадавшей девушки. Благодарим коллег из Института имени Вишневского за поддержку и помощь, оказавшую нашей землячке», – сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Ситуация находится на личном контроле главы Бурятии Алексея Цыденова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко.







Участковый, прибывший на вызов в поселок, во время осмотра улиц увидел окровавленную собаку, которая при встрече кинулась на него. Полицейскому пришлось применить табельное оружие и ранить пса. Животное увезли подоспевшие ветеринары, которые проведут необходимые исследования в отношении собаки.



По факту нападения собак проверку начал Следственный комитет Бурятии. В ее ходе будут проанализированы сведения об исполнении муниципальных контрактов в сфере регулирования численности бездомных животных и исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло нападение на. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.



Фото: минздрав Бурятии Очередная телеконсультация прошла сегодня по вопросам организации дальнейшего оказания медицинской помощи девушке, пострадавшей от нападения собак в Улан-Удэ, сообщает минздрав Бурятии на своей странице в Instagram.В консультации приняли участие ведущие специалисты «НМИЦ хирургии им. А.В Вишневского» во главе с руководителем, академиком РАН, главным хирургом минздрава России Амираном Ревишвили и прибывшие накануне из Москвы в Улан-Удэ специалисты НМИЦ: заведующий Отделением гнойной хирургии центра ран и раневых инфекций Александр Ушаков и заведующий Отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Ожогового центра Артём Клеузович.А также - мультидисциплинарная бригада врачей-специалистов Республиканской клинической больницы им. Н.А Семашко, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, специалисты Всероссийского территориального центра медицины катастроф «Защита» и Территориального центра медицины катастроф Бурятии.«Мы видим, что специалисты РКБ им. Н.А. Семашко проделали колоссальный труд по спасению девушки с применением методов интенсивной терапии на современном оборудовании. Со своей стороны мы провели оценку лечебно-диагностических мероприятий и динамики состояния пациентки. Принята определенная коррекция в терапии. Состояние остается тяжелым, но стабильным, отметил заведующий Отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Ожогового центра Артём Клеузович.В результате телеконсультации принято решение по транспортировке девушки спец бортом в Москву в «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского». Правительство Бурятии выделило необходимые средства для финансирования авиаперелета спецбортом.«Предстоит большая работа и поэтапное восстановление пострадавшей девушки. Благодарим коллег из Института имени Вишневского за поддержку и помощь, оказавшую нашей землячке», – сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Ситуация находится на личном контроле главы Бурятии Алексея Цыденова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Напомним , 23 декабря утром в ДНТ «Весна» в микрорайоне Забайкальский стая собак напала на 20-летнюю девушку, а также на 9-летнего мальчика. Пострадавших от укусов животных доставили в больницу.Участковый, прибывший на вызов в поселок, во время осмотра улиц увидел окровавленную собаку, которая при встрече кинулась на него. Полицейскому пришлось применить табельное оружие и ранить пса. Животное увезли подоспевшие ветеринары, которые проведут необходимые исследования в отношении собаки.По факту нападения собак проверку начал Следственный комитет Бурятии. В ее ходе будут проанализированы сведения об исполнении муниципальных контрактов в сфере регулирования численности бездомных животных и исполнение заявок по отлову бродячих собак в микрорайоне, где произошло нападение на. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.Фото: минздрав Бурятии