В Бурятии бизнесмена оштрафовали за добычу валунов без лицензии

Предприниматель долго пытался оспорить штраф, но в итоге проиграл





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе предпринимателя, занимающегося добычей валунно-глыбовых пород на участке недр «Далахайское» Закаменского района. Как установила проверка, с августа 2018 года по сентябрь 2019 года бизнесмен разрабатывал недра без лицензии.

В июле 2020 года прокурор возбудил в отношении индивидуального предпринимателя административное дело. Бурприроднадзор назначил бизнесмену штраф. Предприниматель обжаловал это решение, но Закаменский районный суд оставил решение контролирующих органов без изменения.Дело дошло до Верховного суда Бурятии. Бизнесмен утверждал, что ничего не нарушал и ссылался на договор о совместной деятельности, заключенный с предприятием, имеющим лицензию на право пользования участком недр «Далахайское». Однако и вышестоящая инстанция признала правоту прокуратуры, указав на то, что данный договор не может служить основанием для возникновения права пользования участком недр.Фото: pixabay.com