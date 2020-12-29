В Бурятии подготовят отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике

Оно должно стать основой планомерной индексации заработной платы работникам Улан-Удэнской ТЭЦ-1



В ходе рабочего совещания на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с участием представителей правительства Бурятии, ТГК-14 и первичной профсоюзной организации накануне достигнута договоренность с работниками, выдвинувшими ряд требований, сообщила пресс-служба энергокомпании.



Основное из них - доведение минимальной месячной тарифной ставки до уровня отраслевого тарифного соглашения. В ходе рассмотрения всех объективных факторов, влияющих на уровень заработной платы с правительством республики «под протокол» принято совместное решение о разработке отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Бурятии. В документе будут прописаны все необходимые позиции.



Самое главное, определен источник для обеспечения фонда оплаты труда энергетикам – реализация ряда энергоэффективных проектов (в том числе закрытие дорогих мазутных котельных) и сохранение полученного эффекта в тарифах. Гарантом всех этих мероприятий выступает правительство Бурятии. Протокол переговоров подписан представителями от правительства республики, первичной профсоюзной организации, работников и ТГК-14.



Комментируя переговоры, Алексей Лизунов, генеральный директор ТГК-14, пообещал «сделать шаг назад в отношении персонала, который завязан на подаче и разгрузке угля». Как пояснил Евгений Луковников, заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры, «генеральным директором принято решение, что ранее сниженную ставку за вредность увеличат на 8 процентов. В денежном выражении зарплата увеличится на 4 тысячи рублей».



«Голодать дальше не стоит. Договорились, что мы показываем протокол, формируем план мероприятий или дорожную карту», - отметил он.



Вместе с тем, разработка регионального тарифного соглашения потребует около полугода. Будут ли голодающие ждать все это время – пока ясности нет.



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