В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 25 535

Республика занимает шестое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 25 535. Это на 190 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (13 758) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 581 человек, четверо - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 190 новых случаев коронавируса 154 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4 654 человек.



В стационарах получают лечение 1 294 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 963. В отделениях реанимации находится 76 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 58 пациентов (из них старше 65 – 35), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 40.



Амбулаторное лечение проходят 920 пациентов с COVID-19, наблюдается 3 795 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 22 740 (+201) человек. Дополнительно снято с наблюдения 79 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 209 коек, занято – 1 294, свободно – 915 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 895 человек, с нарастающим итогом – 719 326 человек.



Бурятия занимает шестое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Показатель Бурятии составляет 2 556,3.



В ДФО по информации на 28 декабря количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 2 337,8 случая. По этому показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов. Всего в России по состоянию на 28 декабря выявлено 3 078 035 случаев COVID-19 - это 2096,3 заболевших на 100 тысяч населения.



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