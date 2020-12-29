В Бурятии директор компании ЖКХ не платил зарплату работникам

После вмешательства прокуратуры деньги сразу нашлись





В Заиграевском районе Бурятии работникам предприятия жилищно-коммунального хозяйства не платили зарплату.

«В нарушение Трудового кодекса РФ заработная плата 16 работникам ООО «Золто» за октябрь 2020 года не выплачена. Сумма задолженности составила 322 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Прокурор внес гендиректору компании представление и предъявил в суд 12 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты на сумму 276 тыс. рублей. Кроме того, в отношении работодателя возбудили дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого должностному лицу назначен штраф.В настоящее время долг по зарплате перед работниками погашен.Фото: «Номер один»