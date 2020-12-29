В Бурятии чиновники сэкономили на безработной сироте

Ей не выплатили положенное по закону пособие





В прокуратуру Бурятии обратилась сирота из Тункинского района с жалобой на местный центр занятости.

В ходе проверки выяснилось, что Центр занятости населения Тункинского района назначил девушке пособие по безработице. Однако чиновники не учили, что она является сиротой, из-за чего пособие ей начислили в меньшем размере, чем положено по закону.После представления прокурора девушке доначислили 60 тысяч рублей, а виновного чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»