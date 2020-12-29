Бизнесмены Бурятии массово захватывают земли

Коммерсанты занимают участки без каких-либо прав на них



Прокуратура Бурятии выявила очередные нарушения закона, связанные с самовольным захватом земель.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в Мухоршибирском районе владельцы двух пунктов приема и отгрузки древесины и одного придорожного кафе помимо своих земельных участков заняли прилегающие к ним земли, права собственности на которые у них не было.



В отношении нарушителей прокурор возбудил административные дела. Им назначены наказания в виде предупреждения. В настоящее время бизнесмены приняли меры к регистрации прав собственности на занимаемые земельные участки.



Напомним, ранее аналогичное нарушение было выявлено в Хоринске. Там владелец пункта приема и отгрузки древесины



Фото: pixabay.com Как сообщили в надзорном ведомстве, в Мухоршибирском районе владельцы двух пунктов приема и отгрузки древесины и одного придорожного кафе помимо своих земельных участков заняли прилегающие к ним земли, права собственности на которые у них не было.В отношении нарушителей прокурор возбудил административные дела. Им назначены наказания в виде предупреждения. В настоящее время бизнесмены приняли меры к регистрации прав собственности на занимаемые земельные участки.Напомним, ранее аналогичное нарушение было выявлено в Хоринске. Там владелец пункта приема и отгрузки древесины самовольно занял два земельных участка, прилегающих к участку, предоставленному ему по договору аренды.Фото: pixabay.com