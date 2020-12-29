В Бурятии индексы оливье и сельди под шубой выросли до 8 процентов

А сам праздничный новогодний стол за год подорожал почти до 6500 рублей



В Бурятии стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в среднем в расчете на семью из четырех человек по ценам ноября 2020 года составила 6492,57 рубля (в ноябре 2019 года – 6012,01 рубля), сообщает Бурятстат.



В стандартный набор для новогоднего стола входят такие продукты питания как: сливочное масло, сыры, хлеб, мясокопчености, сырокопченая колбаса, рыбные консервы и рыбные деликатесы, икра лососевых рыб, курица, говядина, картофель, огурцы (свежие и консервированные), помидоры, водка, коньяк, отечественное игристое вино, минеральная и газированная вода, шоколадные конфеты, апельсины, лимоны, яблоки, сок, чай, торт, а также салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой».



Стоимость салата «Оливье» на конец ноября 2020 года составила 350,21 рубля и увеличилась на 7,8 % по сравнению с ноябрем 2019 года, стоимость салата «Сельдь под шубой» увеличилась на 8,7 % и составила 174,67 рубля.



Заметим, все это раза в два выше официальных показателей инфляции.



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