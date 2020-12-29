Врачи, спасатели и вирусологи — герои уходящего года

Антигероями россияне назвали спекулянтов, повышающих цены на лекарства, и ковид-диссидентов
Человек, который мог бы олицетворять «героя 2020 года», по мнению россиян: честный, порядочный и справедливый (13%), скорее всего, врач или учитель (9%), активный, коммуникабельный, инициативный и целеустремленный (8%), а также - храбрый, смелый, бесстрашный, сильный характером (8%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Из предложенных вариантов к героям года россияне чаще всего относили врачей и медицинских сотрудников (55%), а также сотрудников МЧС, спасающих людей в чрезвычайных ситуациях (31%). На третьем месте — ученые-вирусологи, разработчики вакцины (22%).
Антигероями наши соотечественники назвали спекулянтов, повышающих цены на лекарства, устраивающих искусственный дефицит (44%), паникеров, которые представляют ситуацию хуже, чем она есть (30%), или вообще всех, попавших в список (30%): политиков, делающих карьеру на критике мер против коронавируса (21%), ковид-диссидентов (19%), руководителей регионов, не справившихся с распространением болезни (11%).
Фото: pixabay.com
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