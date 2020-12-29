В Улан-Удэ горел двухэтажный дом

Пожар тушили 16 огнеборцев и шесть единиц техники



В Улан-Удэ вечером 28 декабря на телефон пожарно-спасательной службы поступила информация о возгорании двухэтажного жилого дома по улице Загустайской. К месту вызова незамедлительно выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 56, 2,8 и 3, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



К моменту прибытия на место пожара первого подразделения огнем были охвачены второй этаж и мансарда здания. Уже через 20 минут пожарным удалось локализовать возгорание, спустя еще полчаса огонь был полностью ликвидирован. Пока пожарные усмиряли огонь, на месте работали органы дознания.



«Огонь привлек внимание соседей, они же и сообщили хозяевам о случившемся, - рассказала главный специалист отдела организации надзорных мероприятий и профилактической работы регионального главка МЧС Елена Мальцева. - Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления».



Всего к тушению привлекались 16 человек личного состава и шесть единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. В результате пожара котельная выгорела на площади 3 квадратных метра, мансардный этаж уничтожен огнем полностью, второй этаж поврежден огнем на площади 120 квадратных метров, стены первого этажа закопчены дымом.



В момент возгорания в доме находились хозяева, которые эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Пострадавших нет.



Фото: 03.mchs.gov.ru

