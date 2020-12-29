Власти Бурятии заявили о завершении голодовки на ТГК-14

Работники и руководство компании достигли соглашения





28 декабря участники протестной акции работников ТГК-14, руководство компании, правительство Бурятии и представители профсоюзной организации подписали совместный протокол, согласно которому выработан конкретный механизм решения проблемных вопросов. По условиям договоренности, подписании данного протокола означает, что протестная акция официально прекращена, сообщили в пресс-службе правительства РБ.