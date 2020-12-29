Власти Бурятии заявили о завершении голодовки на ТГК-14

Работники и руководство компании достигли соглашения
28 декабря участники протестной акции работников ТГК-14, руководство компании, правительство Бурятии и представители профсоюзной организации подписали совместный протокол, согласно которому выработан конкретный механизм решения проблемных вопросов. По условиям договоренности, подписании данного протокола означает, что протестная акция официально прекращена, сообщили в пресс-службе правительства РБ.
В рамках соглашения достигнута договоренность создать рабочую группу по разработке регионального отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Бурятии.
Напомним, основное требование, которое выдвигали участники акции протеста – присоединение к тарифному соглашению. Кроме того, работники жаловались на снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, произошедшего после проведения специальной оценки условий труда. А также отсутствие индексации зарплаты, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация рабочих мест и другие.
По словам гендиректора ТГК-14 Алексея Лизунова, снижение оплаты за условия труда произошло из-за того, что оценкой условий труда, в соответствии с требованием федерального законодательства, занималась привлеченная организация, которая определилась в результате конкурсной процедуры.
Он также отметил, что для увеличения фонда оплаты труда до требуемого необходимо дополнительно 350 миллионов рублей. За счёт тарифных источников сделать этого не получится. Увеличение платы за тепло ощутят все горожане.
- Когда мы перешли в обсуждение реализации энергоэффективных проектов, чтобы сократить текущие затраты и за счёт этого эффекта направить средства, в том числе по заработной плате, вот здесь как раз нужен механизм долгосрочного регулирования тарифных отношений. К долгосрочному регулированию тарифных отношений привязываем график индексации зарплаты. Тогда схема собирается и всем понятно. Без источника бессмысленно подписываться под каким-то соглашением с профсоюзными организациями, - заявил Алексей Лизунов.
- Требования полностью услышаны. Самое основное - это присоединение к тарифному соглашению. Этот процесс долгий. Поэтому правительство Бурятии приняло решение в кратчайшие сроки разработать свое, региональное тарифное соглашение. Данное решение устроило всех. В ближайшее время будет создана рабочая группа, - проинформировал зампред правительства по инфраструктуре Евгений Луковников.
Напомним, протестная акция на предприятии, в ходе которой часть работников объявила голодовку, началась с прошлой недели. С работниками предприятия встречалась Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Однако на ее предложение прекратить акцию голодающие ответили отказом. Омбудсмен также направила в адрес прокуратуры и трудовой инспекции обращения с просьбой проведения проверки по озвученным работниками ТГК-14 жалобам.
По итогам проверки прокуратура установила, что в этом году «Генерация Бурятии» (филиал ТГК-14) в нарушение норм трудового законодательства не производила индексацию зарплаты, ее механизм, периодичность и порядок определения величины не были определены. По этим фактам гендиректору ТГК-14 внесли прокурорское представление.
Фото: «Номер один»
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