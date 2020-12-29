В сети создан виртуальный Каракорум

Путешествие по древней столице можно бесплатно совершить из любой точки планеты с 29 декабря











Виртуальное путешествие по Каракоруму можно бесплатно совершить из любой точки планеты с 29 декабря на канале Ютуб. Благодаря этому проекту, над которым совместно работали МонГУ и компания Дижитал солюшнс, можно познакомиться с традиционным бытом монголов и других народов в 13-м веке и прогуляться по специальному маршруту, проложенному по величественному городу.



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Проект реализован при поддержке минобрнауки, управления по культурным вопросам, центра культурного наследия и других правительственных и неправительственных организаций.



Каракорум - столица Монгольской империи в 1220—1260 годах. В настоящее время — город, центр сомона Хархорин аймака Уверхангай Монголии. Название восходит к монгольскому топониму окрестных гор «Каракорум» (монг. хар хүрэм буквально «чёрные камни вулкана»). Датой основания города считается 1220 год, когда ставка Чингис-хана была перенесена на берега Орхона. Застройка территории началась не ранее воцарения Угэдэя (1229), который был убежден советниками в нужности стационарной столицы. В его правление и сложилось представление о том, что Каракорум — центр монгольского государства. Угэдэй построил дворец, названный «Дворцом десяти тысяч лет благоденствия». Младших чингизидов обязали также построить здесь по дворцу. В 1234 году как дворцы, так и кварталы оружейников за пределами Тахай-балгаса, были обнесны крепостной стеной. Каракорум был главным лагерем, где хан оставлял семью на время своих походов, и центр по производству вооружений и прочего оснащения войск. Сведения о Каракоруме содержатся в китайских летописях и записках европейских путешественников XIII века: Плано Карпини, Марко Поло и де Рубрука. В 2004 году Хархорин вместе с обширной территорией, получившей название Культурный ландшафт долины реки Орхон, был объявлен ЮНЕСКО Объектом Всемирного наследия. Археологические находки на территории сомона Хархорин ныне экспонируются в музее «Хархорум», открывшемся в 2011 году.



Фото: montsame.mn

Виртуальный образ древнего города Каракорум создан в сети на основе археологических находок, исторических документов и исследований, сообщает МОНЦАМЭ . Сегодня компьютерные технологии позволяют в деталях восстанавливать утраченные памятники архитектуры и целые поселения. Они служат «наглядными пособиями», позволяющими получить комплексное представление о том, какими были крупные города и населенные пункты по всему миру.Виртуальное путешествие по Каракоруму можно бесплатно совершить из любой точки планеты с 29 декабря на канале Ютуб. Благодаря этому проекту, над которым совместно работали МонГУ и компания Дижитал солюшнс, можно познакомиться с традиционным бытом монголов и других народов в 13-м веке и прогуляться по специальному маршруту, проложенному по величественному городу.Также платформа www.tuuhsoyol.com представляет полную информацию об этом проекте, финансируемом Фондом науки и технологии и представительством компании Рио Тинто в Монголии.Проект реализован при поддержке минобрнауки, управления по культурным вопросам, центра культурного наследия и других правительственных и неправительственных организаций.- столица Монгольской империи в 1220—1260 годах. В настоящее время — город, центр сомона Хархорин аймака Уверхангай Монголии. Название восходит к монгольскому топониму окрестных гор «Каракорум» (монг. хар хүрэм буквально «чёрные камни вулкана»). Датой основания города считается 1220 год, когда ставка Чингис-хана была перенесена на берега Орхона. Застройка территории началась не ранее воцарения Угэдэя (1229), который был убежден советниками в нужности стационарной столицы. В его правление и сложилось представление о том, что Каракорум — центр монгольского государства. Угэдэй построил дворец, названный «Дворцом десяти тысяч лет благоденствия». Младших чингизидов обязали также построить здесь по дворцу. В 1234 году как дворцы, так и кварталы оружейников за пределами Тахай-балгаса, были обнесны крепостной стеной. Каракорум был главным лагерем, где хан оставлял семью на время своих походов, и центр по производству вооружений и прочего оснащения войск. Сведения о Каракоруме содержатся в китайских летописях и записках европейских путешественников XIII века: Плано Карпини, Марко Поло и де Рубрука. В 2004 году Хархорин вместе с обширной территорией, получившей название Культурный ландшафт долины реки Орхон, был объявлен ЮНЕСКО Объектом Всемирного наследия. Археологические находки на территории сомона Хархорин ныне экспонируются в музее «Хархорум», открывшемся в 2011 году.Фото: montsame.mn