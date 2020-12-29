Жителей Бурятии призвали встречать Новый год в узком семейном кругу

«Расслабляться не стоит», подчеркнул главный санитарный врач





Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выступил с предновогодним обращением, в котором призвал жителей республики не расслабляться.

«Впереди у нас Новый год и Рождество, продолжительные выходные. А это возможные дополнительные риски, поэтому расслабляться не стоит. Нам необходимо и дальше ограничивать свои контакты, строго соблюдать все меры профилактики. Уходящий 2020 год показал нам, что самое главное в нашей жизни. Конечно же, между развлечениями и здоровьем мы должны выбрать здоровье», - заявил руководитель Роспотребнадзора РБ.Сергей Ханхареев попросил жителей республики в период новогодних праздников и каникул соблюдать все меры профилактики: снизить контакты с родственниками, друзьями, по возможности избегать мест массового скопления людей, больше времени проводить с семьей дома или на свежем воздухе. В общественных местах необходимо обязательно и правильно надевать маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию.«Наступающий 2021 год мы должны встретить в узком семейном кругу, не подвергать риску себя и своих близких. В новый год мы должны взять с собой самое лучшее и значимое, что накопили в уходящем – это забота о близких и окружающих», подчеркнул главный санитарный врач.Фото: «Номер один»