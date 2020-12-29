Свыше 42 тысяч жителей Бурятии попали в список «невыездных»

Общая сумма их долгов составляет 7,5 миллиардов рублей



В преддверии новогодних праздников и отпусков УФССП Бурятии напомнило о необходимости проверки себя и своих близких на наличие задолженности во избежание запрета на выезд за границу.



Ограничить в выезде за пределы России судебный пристав может при наличии долга свыше 30 тысяч рублей. Для отдельных категорий граждан, забывшим оплатить алименты, компенсацию морального вреда, а также вред, причиненный в результате преступления, этот порог составляет 10 тысяч рублей.



На сегодня в списке «невыездных» лиц числятся свыше 42 тысяч жителей Бурятии, не погасивших вовремя долги на сумму 7,5 миллиардов рублей.



Хотя сейчас сроки снятия ограничения значительно сокращены, в практике ведомства имеются случаи, когда отдых несостоявшихся туристов был испорчен из-за нехватки нескольких часов для подготовки процессуальных документов до вылета самолета.



УФССП Бурятии рекомендует гражданам, планирующим заграничную поездку, не менее чем за 10 дней проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости погасить долги.



Самым простым способом проверки задолженности является бесплатный сервис «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно распечатать квитанцию для оплаты и погасить долг непосредственно в банке.



Также о наличии задолженности можно узнать через приложение «ФССП» для мобильных устройств, которое можно скачать на телефон через Google Play или App Store. Кроме того, информацию о наличии исполнительного производства можно получить, воспользовавшись Единым порталом государственных услуг или позвонив в Центр телефонного обслуживания по телефону - 8 (01) 228-94-01.



Фото: «Номер один»