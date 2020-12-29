СУЭК разработала программы снижения вредного воздействия угольной генерации на экологию



Будущее угольной генерации есть там, где она экономически эффективна, технологична и экологична. Привезенный из Сибири в Москву уголь не может конкурировать в цене с газом. Паритетная граница проходит примерно по Уралу: уголь используется там, где он близок к локальному источнику добычи. Об этом заявил в прямом эфире в Инстаграм генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании (АО «СУЭК») Степан Солженицын.



«В Сибири и на Дальнем Востоке это наиболее надежный, обильный и экономически эффективный вид топлива. Его рационально, дешевле использовать даже там, где есть газ, и мы видим, что население принимает для себя решение не подключаться к газу, а жечь уголь у себя в печках. И тут возникает другой важный аспект — экологический. Людей волнует проблема вредных выбросов, они хотят дышать чистым воздухом», - сказал он.



По его словам, СУЭК «разделяет тревогу людей, у нас разработаны программы, направленные на снижение вредного воздействия угольной генерации на окружающую среду».



«К сожалению, реализовать эти программы за пару месяцев невозможно. Например, в Красноярске, где проблема «черного неба» стоит особенно остро, через несколько дней состоится запуск первого из наших электрофильтров на ТЭЦ-1. Это высокотехнологичное сооружение, построенное по технологии мирового машиностроительного гиганта компании Alsthom. Следующий фильтр будет подключен в феврале, то есть, мы поступательно вводим очистное оборудование и снижаем выбросы. Но, кроме нас, есть другие загрязнители, частный сектор, автомобили, которые, наверное, надо постепенно заменять электромобилями и газомоторным транспортом. Также в Красноярске мы замещаем неэффективные, неэкологичные котельные, у которых нет газоочистного оборудования. Месяц назад в западной части города закрыли два таких теплоисточника, а до 2024 года закроем 35!», - рассказал Солженицын.



«Ресурс угля в Сибири огромный, вопрос: как долго он еще будет востребован? Мы видим пример Германии, у которой была экономическая целесообразность использовать свой уголь и атом, но под давлением и в результате общественного консенсуса страна последовательно отказалась от этих генераций, - рассказывает генеральный директор СУЭК. - И сейчас рядовой житель какого-нибудь Гессена платит за тепло на 1–2 порядка больше, чем сибиряки. Дай бог, чтобы и мы в России когда-нибудь пришли к такому уровню достатка, к немецкому уровню жизни, чтобы нам по карману было тратить огромные средства на техническое перевооружение всей системы теплоэнергоснабжения».



Но, подчеркивает Солженицын, «пока мы живем в другой реальности, которая не позволяет тратить на покрытие базовых потребностей, оплату тех же услуг ЖКХ больше, чем 4–8% семейного дохода».



«Поэтому до сих пор выглядит избыточным предложение строить новую дорогую технологичную систему теплоснабжения. Она будет просто не по карману нашему потребителю. Самым экономичным остается сибирский уголь, добываемый соседями горняками и используемый на наших станциях с применением новых чистых технологий», - сказал он.



В завершающем год прямом эфире глава компании не стал подводить итоги, а поделился своими мыслями, впечатлениями и планами, ответил на многочисленные вопросы зрителей. В режиме онлайн эфир смотрели более 1,5 тысячи человек, которые оставили сотни комментариев. На большую часть вопросов Степан Солженицын дал оперативные ответы, сообщает пресс-служба СУЭК.



.Фото: suek.ru

