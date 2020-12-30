Спаси нас, Нео!

Думаете, полномочия депутатов Хурала ограничиваются принятием законов? А вот и нет!

На самом деле депутаты способны на многое. В том числе и помочь застрявшим в Матрице жителям Бурятии.Это, кстати, не шутка. Вот что сообщила нам недавно пресс-служба Народного Хурала: «Депутат Хурала Бурятии Баир Цыренов окажет помощь в решении проблем инфраструктуры жителям микрорайона Матрица, расположенного в Улан-Удэ на Спиртзаводской трассе».Вы ведь видели фильм «Матрица?» Помните, каков там реальный мир? Разруха, голод, ни дорог, ни воды… В нашей Матрице все примерно так же: «Жилищно-строительный кооператив «Буян», находящийся в микрорайоне Матрица, совместно с собственниками участков проводит линию электропередач. Поэтому свет есть только в домах вблизи ЛЭП. Дальше ни сетей электроснабжения, ни воды, ни подъездных путей», - сообщили в Хурале.Вариантов решения проблемы может быть несколько. Первый – две таблетки, как в фильме. Второй – научиться принимать реальность Матрицы такой, какая она есть, и не пытаться вырваться. Выбор за жителями микрорайона.