Жители Бурятии в декабре вдруг стали расточительны?

По индексу Tinkoff CoronaIndex республика вошла в топ-5 регионов с самой высокой потребительской активностью



В декабре нынешнего года жители Бурятии тратят больше и разнообразнее, чем россияне из других регионов. Согласно данным индекса потребительской и деловой активности



В пятерке лидеров оказались:



1. Тува - 10

2. Дагестан - 9,7

3. Чечня - 9,6

4. Еврейская автономная область - 9,5

5. Бурятия - 9,2



На неделе с 18 по 24 декабря по сравнению с предыдущей неделей в Туве вырос спрос на отели (+82%), рестораны и книги. В Дагестане жители активнее всего покупают спорттовары (+43%) и тратят деньги на развлечения (+36%). В Чеченской республике также вырос спрос на развлечения (+244%), отели (+80%) и железнодорожные билеты (+65%). Жители Бурятии перед Новым годом активно пользуются услугами турагентств (спрос вырос на 83%) и покупают одежду и обувь (+24%).



Однако ситуация в этих регионах скорее исключение, чем правило. По сравнению с прошлым годом расходы в целом по России сократились на 9% и стали менее разнообразными.



Среднее значение Tinkoff CoronaIndex по России с 1 по 25 декабря составило 6,1 балла, тогда как в прошлом году в аналогичный период индекс составил 6,8 баллов. Самое высокое значение индекса 10 баллов - пик потребительской активности - также было зафиксировано в декабре прошлого года.



При этом россияне готовятся к Новому году и проявляют повышенный интерес к соответствующим товарам и услугам. Лидерами роста затрат с 17 по 23 декабря в сравнении с предыдущей неделей стали кинотеатры (+25%), услуги салонов красоты (+20%) и связи (+21%). Аренда автомобилей выросла на 25%, спортивные товары - на 19%, одежда и обувь - на 12%.



Также растет спрос на отели, услуги турагентств и железнодорожные билеты, которые на предпоследней неделе декабря в сравнении с предыдущей выросли на 11%, 8% и 3% соответственно. При этом затраты на авиабилеты снизились на 6%. Однако россияне в каникулы все же планируют путешествия самолетами, правда в основном на юг России.



Согласно данным сервиса Тинькофф Путешествия, самыми востребованными направлениями авиаперелетов за последнюю неделю стали рейсы из Москвы в Краснодар и Сочи и обратно. В 2019 году лидировали рейсы из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.



Перед Новым годом вырос спрос на рестораны (+8%) и фастфуд (+3). Многие россияне уже начали подготовку к новогоднему застолью: растут затраты на транспорт (+6%) и продукты в супермаркетах (+7%).



Москва экономит сильнее остальной России



Москвичи тоже снизили свою потребительскую активность в декабре этого года. Активность жителей столицы сократилась еще сильнее, чем по России в целом: на 16% по сравнению с декабрем 2019 года. С 1 по 23 декабря среднее значение индекса в Москве составило 4,8 балла, тогда как в прошлом году в аналогичный период средний индекс достигал 5,7 балла.



Но подготовка к праздникам не обошла стороной и Москву: лидером роста затрат на неделе с 17 по 23 декабря по сравнению с предыдущей неделей стала категория аренды автомобилей (+49%). Москвичи активно посещают супермаркеты, затраты в которых растут на 7% . Расходы на услуги салонов красоты выросли за неделю на 25%, спортивные товары прибавили 25%, а кинотеатры - 23%. Увеличились траты москвичей на связь (+21%), одежду и обувь (+16%) и товары для дома и ремонта (+10%).



Традиционный, хоть и не столь динамичный, как в прошлом году, рост спроса наблюдается в Москве в категориях, связанных с подготовкой к праздникам. Категория «отели» в столице выросла на 20%, хотя спрос на авиабилеты прибавил только 1%, а затраты в категории турагентств не изменились с прошлой недели. Рестораны прибавили 8%, а категория «Развлечения», куда входят развлекательные центры, выставки, детские и игровые зоны в ТЦ и зоопарки, растет на 6%.



Если раньше москвичи предпочитали проводить новогодние праздники вне города, то в 2020 году в каникулы многие останутся дома, в связи с чем можно ожидать роста потребительской активности в столице в новогодние праздники, но после праздников падение затрат будет более значительным нежели в предыдущие годы.



«С учетом неординарного влияния пандемии на нашу экономику к концу года можно выделить ряд феноменов. Так, при падении доходов населения статистика не отмечает снижение уровня зарплат. Возможно, потому что кризис ударил в первую очередь по теневому сектору, доходы конкретных домохозяйств снизились, и потребление стало более сжатым, но статистика не выявляет причин сжимания.



Из привычной структуры расходов исчезли заграничные поездки и культурный отдых, а при покупке товаров люди стали более осмотрительными и рациональными. Потребительское поведение сильно изменилось как в силу вынужденных причин, так и в силу опасений, которые есть у населения: вторая волна пандемии вернула в потребительские настроения толику пессимизма.



К прежнему образу жизни мы не вернемся. После мирового кризиса 2008 года в экономической литературе появился термин new normal, указывающий на то, что традиционная сменяемость кризисов и периодов экономического подъема больше не работает. Окончательно эта «новая нормальность» пришла к нам в 2020 году.



Мы вряд ли сможем жить по прежним правилам, потому что экономические отношения на всех уровнях и траектории дальнейшего развития будут уже иными», — говорит Владимир Климанов, доктор экономических наук, руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.



Tinkoff CoronaIndex представляет собой полный график индекса потребительской активности по всем регионам. Динамику затрат россиян по более чем 40 категориям товаров, прирост трат в каждом регионе и другие данные можно посмотреть на сайте Tinkoff CoronaIndex. Индекс учитывает информацию о финансовых операциях в онлайне и офлайне более 12 млн клиентов экосистемы Тинькофф во всех регионах России (физические лица-клиенты розничного банкинга и более 600 000 компаний — клиентов Тинькофф Бизнеса и эквайринга Тинькофф). Индекс измеряется по шкале от 0 до 10 баллов, где ноль означает отсутствие расходов россиян и движений по счетам бизнеса, а за отметку 10 взят пик потребительской активности, зарегистрированный в декабре 2019 года. Изменения потребительских трат по категориям рассчитаны как разница расходов 17-23 декабря по сравнению с предыдущей неделей 2020 года.



Фото: pixabay.com В декабре нынешнего года жители Бурятии тратят больше и разнообразнее, чем россияне из других регионов. Согласно данным индекса потребительской и деловой активности Tinkoff CoronaIndex , Бурятия занимает пятое место в топ-5 регионов России с самой высокой потребительской активностью - показатель индекса достигает 9,2 баллов (из 10 возможных).В пятерке лидеров оказались:1. Тува - 102. Дагестан - 9,73. Чечня - 9,64. Еврейская автономная область - 9,55. Бурятия - 9,2На неделе с 18 по 24 декабря по сравнению с предыдущей неделей в Туве вырос спрос на отели (+82%), рестораны и книги. В Дагестане жители активнее всего покупают спорттовары (+43%) и тратят деньги на развлечения (+36%). В Чеченской республике также вырос спрос на развлечения (+244%), отели (+80%) и железнодорожные билеты (+65%). Жители Бурятии перед Новым годом активно пользуются услугами турагентств (спрос вырос на 83%) и покупают одежду и обувь (+24%).Однако ситуация в этих регионах скорее исключение, чем правило. По сравнению с прошлым годом расходы в целом по России сократились на 9% и стали менее разнообразными.Среднее значение Tinkoff CoronaIndex по России с 1 по 25 декабря составило 6,1 балла, тогда как в прошлом году в аналогичный период индекс составил 6,8 баллов. Самое высокое значение индекса 10 баллов - пик потребительской активности - также было зафиксировано в декабре прошлого года.При этом россияне готовятся к Новому году и проявляют повышенный интерес к соответствующим товарам и услугам. Лидерами роста затрат с 17 по 23 декабря в сравнении с предыдущей неделей стали кинотеатры (+25%), услуги салонов красоты (+20%) и связи (+21%). Аренда автомобилей выросла на 25%, спортивные товары - на 19%, одежда и обувь - на 12%.Также растет спрос на отели, услуги турагентств и железнодорожные билеты, которые на предпоследней неделе декабря в сравнении с предыдущей выросли на 11%, 8% и 3% соответственно. При этом затраты на авиабилеты снизились на 6%. Однако россияне в каникулы все же планируют путешествия самолетами, правда в основном на юг России.Согласно данным сервиса Тинькофф Путешествия, самыми востребованными направлениями авиаперелетов за последнюю неделю стали рейсы из Москвы в Краснодар и Сочи и обратно. В 2019 году лидировали рейсы из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.Перед Новым годом вырос спрос на рестораны (+8%) и фастфуд (+3). Многие россияне уже начали подготовку к новогоднему застолью: растут затраты на транспорт (+6%) и продукты в супермаркетах (+7%).Москвичи тоже снизили свою потребительскую активность в декабре этого года. Активность жителей столицы сократилась еще сильнее, чем по России в целом: на 16% по сравнению с декабрем 2019 года. С 1 по 23 декабря среднее значение индекса в Москве составило 4,8 балла, тогда как в прошлом году в аналогичный период средний индекс достигал 5,7 балла.Но подготовка к праздникам не обошла стороной и Москву: лидером роста затрат на неделе с 17 по 23 декабря по сравнению с предыдущей неделей стала категория аренды автомобилей (+49%). Москвичи активно посещают супермаркеты, затраты в которых растут на 7% . Расходы на услуги салонов красоты выросли за неделю на 25%, спортивные товары прибавили 25%, а кинотеатры - 23%. Увеличились траты москвичей на связь (+21%), одежду и обувь (+16%) и товары для дома и ремонта (+10%).Традиционный, хоть и не столь динамичный, как в прошлом году, рост спроса наблюдается в Москве в категориях, связанных с подготовкой к праздникам. Категория «отели» в столице выросла на 20%, хотя спрос на авиабилеты прибавил только 1%, а затраты в категории турагентств не изменились с прошлой недели. Рестораны прибавили 8%, а категория «Развлечения», куда входят развлекательные центры, выставки, детские и игровые зоны в ТЦ и зоопарки, растет на 6%.Если раньше москвичи предпочитали проводить новогодние праздники вне города, то в 2020 году в каникулы многие останутся дома, в связи с чем можно ожидать роста потребительской активности в столице в новогодние праздники, но после праздников падение затрат будет более значительным нежели в предыдущие годы., — говорит Владимир Климанов, доктор экономических наук, руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.представляет собой полный график индекса потребительской активности по всем регионам. Динамику затрат россиян по более чем 40 категориям товаров, прирост трат в каждом регионе и другие данные можно посмотреть на сайте Tinkoff CoronaIndex. Индекс учитывает информацию о финансовых операциях в онлайне и офлайне более 12 млн клиентов экосистемы Тинькофф во всех регионах России (физические лица-клиенты розничного банкинга и более 600 000 компаний — клиентов Тинькофф Бизнеса и эквайринга Тинькофф). Индекс измеряется по шкале от 0 до 10 баллов, где ноль означает отсутствие расходов россиян и движений по счетам бизнеса, а за отметку 10 взят пик потребительской активности, зарегистрированный в декабре 2019 года. Изменения потребительских трат по категориям рассчитаны как разница расходов 17-23 декабря по сравнению с предыдущей неделей 2020 года.Фото: pixabay.com