29.12.2020
В Улан-Удэ найден потерявшийся в сентябре горожанин

В Улан-Удэ найден потерявшийся в сентябре горожанин

Накануне на улице его остановили сотрудники патрульно-постовой службы, с ним все в порядке

В Улан-Удэ сотрудниками полиции найден пропавший в сентябре текущего года 28-летний житель Улан-Удэ Амгалан Очиров. Как информировал «Номер один», заявление о его пропаже поступило в полицию от родственницы 13 октября.

Вчера на улице Приречной гражданина остановили сотрудники патрульно-постовой службы. С ним все в порядке. О нахождении пропавшего уведомлены родственники, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Фото: «Номер один»
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