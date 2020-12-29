В Улан-Удэ найден потерявшийся в сентябре горожанин

Накануне на улице его остановили сотрудники патрульно-постовой службы, с ним все в порядке



В Улан-Удэ сотрудниками полиции найден пропавший в сентябре текущего года 28-летний житель Улан-Удэ Амгалан Очиров.



Вчера на улице Приречной гражданина остановили сотрудники патрульно-постовой службы. С ним все в порядке. О нахождении пропавшего уведомлены родственники, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: «Номер один»

В Улан-Удэ сотрудниками полиции найден пропавший в сентябре текущего года 28-летний житель Улан-Удэ Амгалан Очиров. Как информировал «Номер один» , заявление о его пропаже поступило в полицию от родственницы 13 октября.Вчера на улице Приречной гражданина остановили сотрудники патрульно-постовой службы. С ним все в порядке. О нахождении пропавшего уведомлены родственники, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Фото: «Номер один»