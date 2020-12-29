В Бурятии в исправительной колонии учат играть на скрипке

Преподавателем музыки стал осужденный, игравший ранее в государственной филармонии





В Бурятии в исправительной колонии №1 в городе Гусиноозерске зазвучала скрипка. К администрации учреждения обратился осужденный, ранее увлекавшийся игрой на скрипке, с предложением организовать обучение желающих осужденных игре на струнном смычковом музыкальном инструменте, сообщили в республиканском управлении ФСИН России.



Музыкант выступил перед осужденными и исполнил несколько классических произведений. Сам осужденный ранее играл в Бурятской государственной филармонии и имеет опыт выступления на сцене.



Фото: 03.fsin.gov.ru

