В Бурятии в исправительной колонии учат играть на скрипке

Преподавателем музыки стал осужденный, игравший ранее в государственной филармонии
В Бурятии в исправительной колонии №1 в городе Гусиноозерске зазвучала скрипка. К администрации учреждения обратился осужденный, ранее увлекавшийся игрой на скрипке, с предложением организовать обучение желающих осужденных игре на струнном смычковом музыкальном инструменте, сообщили в республиканском управлении ФСИН России.
Музыкант выступил перед осужденными и исполнил несколько классических произведений. Сам осужденный ранее играл в Бурятской государственной филармонии и имеет опыт выступления на сцене.
Фото: 03.fsin.gov.ru
Музыкант выступил перед осужденными и исполнил несколько классических произведений. Сам осужденный ранее играл в Бурятской государственной филармонии и имеет опыт выступления на сцене.
Фото: 03.fsin.gov.ru
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