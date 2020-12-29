Подводный мир Байкала воссоздадут в виртуальной реальности

Обитателей глубин озера можно будет рассмотреть во всех деталях





К весне 2022 года в Байкальском музее СО РАН создадут экспозиции подводной виртуальной реальности. Музей стал победителем конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» благотворительного фонда Владимира Потанина и получил грант, сообщает в декабре 2020 года пресс-служба музея.

Научно-просветительский проект называется «Тайны байкальских глубин. Загадки биоразнообразия». В одном из залов музея посетители, надев удобные шлемы (очки виртуальной реальности), реалистично окунутся в глубины Байкала. Они увидят живописные и суровые подводные байкальские пейзажи. В деталях смогут рассмотреть выразительных и загадочных обитателей глубин, станут свидетелями их жизни и приключений, узнают об их родословной.

На стенах зала будут размещены большие красочные фотографии миниатюрных байкальских обитателей, снятых крупным планом. А желающие прослушают увлекательную лекцию о потрясающем разнообразии живой природы великого озера, о происхождении этого разнообразия и о научных достижениях учёных-байкаловедов.





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