Улан-удэнцы жалуются на продажу опасной пиротехники во дворах

Во временных павильонах зачастую не соблюдаются элементарные правила безопасности





Жители дома №34 по ул. Мокрова в Улан-Удэ написали жалобу в прокуратуру Бурятии и МЧС в связи с работой установленного возле них временного павильона по продаже пиротехники. Жильцы опасаются несанкционированного фейерверка, наподобие недавнего взрыва пиротехники в торговом павильоне в Ростове-на-Дону. Там, чтобы потушить пожар, потребовалось несколько часов и более сотни огнеборцев.

В письме жильцы приводят ссылку на правила пожарной безопасности в РФ, где черным по белому написано: временные торговые точки должны располагаться от других зданий на расстоянии не ближе 15 метров. В их же случае расстояние составляет 10 метров, причём продукция там продаётся взрывоопасная. Кроме того, жители дома жалуются, что киоск подключен к общедомовой системе подачи электроэнергии без согласования с жильцами.- Больше всего возмущает, что павильон не подключён к пожарно-охранной сигнализации, а отопление помещения осуществляется с помощью тепловой пушки, что несёт угрозу взрыва находящейся там пиротехники, - возмущается житель дома Вячеслав.Отметим, во временных павильонах противопожарные требования действительно не всегда соблюдаются, поскольку расчёт делается на то, что подобные объекты открываются в конце декабря и закрываются в первых числах января. За короткое предновогоднее время проверяющие структуры не успевают не то, что проверить, но даже узнать о том, что проблема существует. В результате риски опасных инцидентов с продажей пиротехники в Улан-Удэ возрастают многократно.Фото: «Номер один»